Эксперт назвал причины для обновления руководства столичных театров

Смена руководителей театров – в духе западного подхода, когда за несколько лет выполняется программа, а следующий назначенец начинает с чистого листа, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ГИТИСа Григорий Заславский. В среду в Москве прошли перестановки в театре Гоголя, «Современнике», «Школе современной пьесы», а также произведены структурные изменения в работе музыкальных театров.

«Назначение худрука театра Гоголя в Москве для меня понятно. Раньше был Кирилл Серебренников, но он уехал за границу и этот проект закончился. Это западный подход, когда человек поработал несколько лет, выполнил свою программу и дальше уже нет никаких вопросов к тому, что следующий руководитель будет начинать с чистого листа», – считает ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Напомним, в среду произошли изменения в руководстве московских театров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры, худруком театра Гоголя в Москве («Гоголь-центр») назначен Антон Яковлев, директором – Александр Бочарников.

Яковлев – режиссер театра и кино, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премий «Золотой витязь», «Звезда Театрала». Среди его театральных постановок – «Крейцерова соната», «Дуэль», «Король Лир», «Воительница», «Игроки», «Макбет», «Лес» и многие другие. Антон Яковлев – сын знаменитого актера Юрия Яковлева, полюбившегося зрителям по ролям в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Бочарников, который сменил Алексея Кабешева, ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию, работал в театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта. По словам Заславского, Бочарников – это авторитетный и талантливый директор.

Прежний худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебрянников уехал из РФ в конце марта после того, как суд снял с него судимость по делу о растрате в театре. Режиссер отбыл половину назначенного условного наказания, покрыл штраф и нанесенный ущерб, а также не допускал нарушений. После него худруком был Алексей Агранович.

Директором московского театра «Современник» вместо Татьяны Барановой назначен Юрий Кравец. За творческую часть в театре будет отвечать худсовет, «как это было в те годы, когда «Современник» только создавался и за творческую часть отвечали его великие основатели – Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков». Ранее художественным руководителем в «Современнике» являлся Виктор Рыжаков.

Заславский поддержал уход Рыжакова из «Современника». «Снятие Рыжакова не вызывает у меня больших переживаний. Мне кажется, он не справился с «Современником». Это было очевидно», – подчеркнул собеседник.

Новым худруком Московского театра «Школа современной пьесы» стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Россиии Дмитрий Астрахан. Ранее эту должность занимал Иосиф Райхельгауз. На счету Астрахана более 40 постановок, множество фильмов и сериалов. В их числе «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Зал ожидания», «Желтый карлик», «Подари мне лунный свет».

Кроме того, коллектив балета «Москва» станет частью Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова. Труппа театра «Новый Балет» присоединится к коллективу Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ).

Также в среду был назначен новый гендиректор Московского дома книги (МДК), им стал Кирилл Крюков, который сменил на этой должности Надежду Михайлову. МДК – это крупнейшая сеть книжных магазинов в разных районах столицы.

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