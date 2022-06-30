 

Зеленский объявил о разрыве отношений Украины с Сирией

30.06.2022, 2:30, Новости дня
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Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что «Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств». По его словам, «в таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», передает ТАСС.

Тем временем глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Сирию за решение признать независимость и суверенитет республики, которое назвал «смелым, ответственным политическим жестом». Это шаг, по его словам, «открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта». Он подчеркнул, что сирийский народ, как и жители ЛНР, знают, как тяжело бороться с боевиками и радикалами.

Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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