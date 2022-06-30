 

При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали сотрудники Авиалесоохраны

30.06.2022, 2:30, Новости дня
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В Якутск доставлены восемь сотрудников Авиалесоохраны, которым требуется экстренная медицинская помощь после жесткой посадки вертолета Ми-8, сообщила авиакомпания «Полярные авиалинии».

Сообщается, что еще «15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом», передает ТАСС.

Вертолет, который выполнял рейс по тушению пожаров, совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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