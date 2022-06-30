 

Вучич обвинил власти Косово в намерении напасть на сербов 1 октября

30.06.2022, 2:30, Новости дня
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Косовоалбанские власти в Приштине собираются напасть на населенный сербами север края Косово и Метохия в районе 1 октября, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич сообщил, что Косово запрещает въезжать в край по сербским удостоверениям личности (разрешили только загранпаспорта) и запрещает местным сербам ездить с номерными знаками, выданными властями Сербии, передает РИА «Новости».

Президент Сербии сообщил, что общался с представителями партии нацменьшинства в Косово «Сербский список». По его словам, «они больше не будут этого терпеть», «не будет терпеть вторжения» косовоалбанских силовиков, «не хотят».

«Они нам дали срок для этих номеров до 30 сентября, что значит – планируют общее нападение на север Косово самое позднее 1 октября и назовут его как хотят», – сказал Вучич, пообещав «трезвый, но убийственно точный и правдивый» ответ.

Вучич заявил: «Мы никакие военные акции и подобные им не будем предпринимать, но просим их, чтобы не пытались отнимать имущество наших людей и не пытались изгонять наших людей». Президент выразил уверенность, что «у них достаточно времени до 30 сентября, чтобы подумать – хотят ли они это делать или нет».

Кроме того, Вучич сообщил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово, в связи с чем он ждет, что Приштина «начнет какую-нибудь процедуру в международных организациях». «Покажу вам все документы, которые у нас есть», – сказал он, не уточнив, о какой стране идет речь.

Напомним, сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также ряд членов Евросоюза. В ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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