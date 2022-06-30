 

Минюст США захотел направить изъятые у россиян активы Украине

30.06.2022, 2:29, Новости дня
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Американский минюст хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, сообщила замглавы ведомства Лиза Монако.

Монако заявила, что американские власти «стремятся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно». По ее словам, «ничто не исключается», передает РИА «Новости».

Как сообщила Монако, если США могут «отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций», то их изъятие «стоит на повестке дня», а «дальше стоит вопрос о том, чтобы изъять и продать их». Минюст рассчитывает, что «действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины». Монако не считает, что данный процесс займет «годы».

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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