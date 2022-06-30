Nikkan Gendai – японский дипломат призывает Запад урегулировать конфликт через диалог с Россией

Одной только риторики о «неизбежной победе справедливости» недостаточно для урегулирования конфликта вокруг Украины — ситуация зашла в тупик и Запад должен начать договариваться с Россией, считает ветеран японской дипломатии Кадзухико Того. По его мнению, любая политика сдерживания всегда должна сочетаться с диалогом, и забывать об этом очень опасно.



AP

Известный дипломат и учёный Кадзухико Того, который более 35 лет проработал в МИДе Японии на российском направлении, а сейчас возглавляет Институт мировых исследований Киотского университета Сангё, поделился в беседе с журналистами своим мнением о причинах и путях урегулирования конфликта на Украине. По мнению ветерана японской дипломатии, в настоящий момент особую важность приобретает налаживание диалога с Россией. Интервью с ним на эту тему опубликовало японское издание Nikkan Gendai.

Того отметил, в частности, что из-за обострения конфликта на Украине в Европе возник своего рода «коллективный страх». По его мнению, заявки Швециии и Финляндии на членство в НАТО и стали реакцией местных властей на такое развитие событий и панику среди граждан. Однако в действительности у Москвы нет никаких стратегических причин для того, чтобы внезапно атаковать сейчас эти скандинавские страны, уверен японский дипломат.

В то же время он считает, что даже в случае вступления обеих скандинавских стран в НАТО это не будет представлять непосредственную угрозу для России. По мнению Того, источник потенциальной опасности для Москвы может находиться, скорее, на юге, где расположены Польша и Украина, ситуация вокруг которой остается крайне взрывоопасной.

В то же время ещё одной опасной точкой для потенциального конфликта может стать территория Калининградской области — анклава России, выдвинувшегося далеко на Запад и окружённого странами НАТО, после решения Литвы запретить транзит российских поездов с грузами, находящимися под санкциями ЕС, предупреждает эксперт. По его мнению, если Литва полностью закроет доступ к Калининграду, то в ответ РФ может быть вынуждена принять силовые меры.

А поскольку Литва является членом НАТО, то это может привести к совершенно реальной опасности спровоцировать новую мировую войну, подчеркнул Того: «Думаю, что в НАТО это хорошо понимают. Там не могут не осознавать, что Калининград может стать эпицентром новой войны».

Он также отметил, что после окончания холодной войны РФ рассчитывала, что НАТО исчезнет одновременно с демонтажем Варшавского договора. Но страны Восточной Европы решили присоединитсья к Североатлантическому альянсу. В результате в 1997 году был принят Основополагающий акт 1997 года об отношениях РФ и НАТО, ключевой идеей которого было положение о том, что РФ — не враг, напомнил Того.

В рамках этого сотрудничества, в частности, была создана программа «Партнёрство ради мира» и разработаны «дорожные карты» в отношении индивидуального участия разных государств в этой программе. Того рассказал, что в тот момент он как раз вернулся после работы в посольстве в Москве на должность заместителя директора Европейского департамента в МИД Японии. «И я воочию видел эти процессы и ощущал энтузиазм, который тогда присутствовал в подходах РФ и восточноевропейских стран», — подчеркнул японский дипломат.

По его оценкам, первоначальная позиция российского президента Владимира Путина заключалась в том, чтобы, отталкиваясь от этого Основополагающего акта 1997 года, добиться в Европе уважения к РФ и обеспечения для нее центрального места в структуре европейской безопасности. «Истинное намерение Путина состояло в том, чтобы РФ могла вернуться в центр Европы уважаемой страной», — заявил Того в беседе с журналистами.

По его мнению, Украина, занимающая геополитически важное положение между Россией и НАТО, должна была стать ключом к восстановлению отношений между ними. «Необходимо было добиться нейтралитета Украины как моста между альянсом и Москвой, без её вступления в НАТО, и позаботиться о россиянах, живущих в Крыму и на Донбассе. Я убеждён, что кроме этого России, в принципе, ничего и не было нужно», — пояснил японский дипломат.

Однако ни то, ни другое сделать не получилось, при этом непрекращающееся расширение НАТО на восток противоречило планам России. И Москва решила добиться этого силовым путем, но здесь она совершила ошибку, подчеркнул Того: «Повторюсь: истинное намерение и цель Путина заключались в том, чтобы после того унижения, которое РФ испытала после поражения в холодной войне, ей была бы отведена более достойная роль в качестве центрального игрока в Европе. Путин хотел полноценного возвращения в Европу. Но теперь между Россией и Европой вырос новый железный занавес».

Он также выразил мнение, что Путин хотел бы урегулировать нынешний конфликт как можно скорее, однако реальные сроки переговоров больше зависят от Зеленского, которого поддерживают поставками вооружений США и НАТО. Сейчас важнее всего вопрос о том, будет ли Запад до последнего настаивать на «победе справедливого дела Украины» или же действительно будет способствовать скорейшему прекращению боевых действий, заявил эксперт.

Если кризис будет затягиваться, жертв будет всё больше — и многие на Западе начинают задавать вопрос о том, насколько это разумно, констатировал Того. Он напомнил, что даже газета The New York Times, которая считается рупором американского либерального сообщества, опубликовала в мае редакционную статью с такими фразами: «Решительная победа Украины не может быть реалистичной целью в этом конфликте. Цель США и НАТО иррациональная: они хотят потратить на конфликт как можно больше денег и затянуть его на как можно более долгое время».

Это открытая и жёсткая критика реальной роли Запада в этом кризисе, подчеркнул Того. По его мнению, сейчас перед трудным выбором стоят все, в том числе и такой важный игрок, как Соединённые Штаты. И если весной речь шла лишь о том, чтобы «ни в коем случае не позволить Путину победить», то уже 13 мая министр обороны США Остин позвонил министру обороны РФ Сергею Шойгу и предложил немедленное прекращение огня, напомнил эксперт. А позднее и президент США Джо Байден в своей статье призвал к дипломатическому разрешению конфликта.

Следует также учитывать, что существует много стран, которым не по душе абсолютная и режущая глаз уверенность американских неоконсерваторов в том, что мир должен основываться «только на их железобетонных принципах свободы и демократии», напомнил Того. Также во многих государствах людей коробит от американской напористости, которая по существу соседствует с понятием абсолютизма.

«И таких стран немало — как минимум, 80 процентов из всех государств на планете. Посмотрите: санкции против РФ ввели 40 стран. А остальные 150 из существующих в мире, хотя и высказывают в отношении Москвы определенную критику, никаких санкций против нее не принимают», — отметил японский дипломат.

По его словам, концепция «сдерживания» в современной внешней политике абсолютно необходима. Однако сдерживание всегда должно сочетаться с диалогом, подчеркнул Того: «Эти два аспекта внешней политики неразделимы, как две стороны медали. Забывать об этом очень опасно». Он также выразил мнение, что Япония многое могла бы сделать для скорейшего урегулирования конфликта на Украине и налаживания диалога.

«Сейчас японское правительство полностью приостановило переговоры о северных территориях с Россией. В этом проявляется, в том числе, и наша решимость при поддержке Украины», — заявил Того. По его мнению, после принятия таких мер, премьер-министр Японии Фумио Кисида также имеет полное право подсказать Байдену, что одной лишь риторики о «неизбежной победе справедливости на Украине» недостаточно для урегулирования кризиса — обязательно нужен ещё и диалог.