Скандалы: Недобросовестная наследница вернулась в трущобы

«Карета» угольной «принцессы» Катерины Босов превратилась в тыкву после судебного решения лишить ее права наследования активов супруга

Одинцовский городской суд 17 июня с.г. удовлетворил иск родителей бывшего олигарха Дмитрия Босова к его вдове Катерине Босов. Решение судьи Арины Кузьминой вступило в силу, что означает конфискацию всего имущества, полученного Катериной Босов в браке с Дмитрием Босовым. Экс-олигарх был щедр на дорогие подарки к Катерине: автомобили класса «люкс», недвижимость в России и за рубежом, а также солидные суммы на ее личных счетах «на расходы». Но проиграв суд, Катерина Босов лишилась прав на наследство от экс-супруга, и все ее активы в России будут заморожены.

Вдова бывшего олигарха в проплаченных хвалебных статьях позиционировала себя в качестве «девушки из трущоб», которая благодаря своим талантам сделал карьеру в бизнесе и вышла замуж за олигарха «по любви». Похоже, что теперь ей вновь предстоит вернуться в трущобы, с которых она начинала свой тернистый путь к большому богатству.

После самоубийства Дмитрия Босова в мае 2020 года, родители и дети бывшего олигарха от предыдущих браков были настроены на то, чтобы разделить наследство Дмитрия Босова равными долями. Однако Катерина Босов оказалась неблагонадежной наследницей и попыталась обманным путем захватить контроль над созданным Дмитрием Босовым угольным холдингом «Сибантрацит». Катерина Босов воспользовалась оказанным ей доверием возглавить Совет директоров холдинга и с помощью незаконного нотариально заверенного свидетельства о праве на «вдовью долю» пыталась вывести пакет акций ООО «Аллтек» (компании, владевшей холдингом «Сибантрацит») в закрытый фонд. Наследники Дмитрия Босова вовремя подали иск в суд и предотвратили хищение своих долей наследства. Они выиграли иск, а по факту попытки хищения акций «Аллтек» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Катерина Босов после проигранных судов срочно улетела в Европу и организовала информационную кампанию против наследников Дмитрия Босова. Вдова воспользовалась санкционной политикой Запада против России, чтобы представить себя «жертвой» гонений, слабой женщины, которая вышла замуж по любви, но оказалась жертвой травли спецслужб, рейдеров и т.д. Катерина Босов также подала иск на Кипре, где зарегистрировано ООО «Аллтек», чтобы попытаться осуществить захват контроля над холдингом. Таким образом, родственники стали объектом враждебной атаки со стороны вдовы и ее юридической команды и необходимо было принимать меры для защиты бизнеса от неблагонадежной наследницы капиталов Дмитрия Босова.

С целью защиты активов экс-олигарха родители и дети Дмитрия Босова подали иск в Одинцовский городской суд о лишении Катерины Босов прав на наследство. Можно предполагать, что суд учитывал при принятии решения не только попытку мошенничества с акциями «Аллтек», но и ставшие достоянием гласности свидетельства психологического террора, которому Катерина Босов подвергала Дмитрия Босова с целью заставить его подписать завещание в свою пользу. Она устраивала ему истерики, публиковала в Интернете фото экс-олигарха в неприглядном виде, демонстративно изменяла с сотрудниками его же компании и даже опаивала лошадиными дозами «зелья», полученного от экстрасенса для того, чтобы сломить волю Дмитрия Босова. «Девушка из трущоб» вовсе не по любви вышла замуж за олигарха. Ее интересовали его активы, над которыми она торопилась получить контроль. Но после решения Одинцовского суда пожелавшая стать владычицей угольной империи Катерина Босов осталась, по сути, у разбитого корыта. Жадность, беспринципность, жестокость, наплевательское отношение к родственникам бывшего мужа, к интересам своей страны привели к тому, что «карета» угольной «принцессы» превратилась в тыкву.

После решения Одинцовского городского суда Катерина Босов предпочитает находиться в Европе и с помощью западных юристов, как следует охидать, продолжит строить свои козни. Но юридические услуги юристов по делам о крупном наследстве стоят очень дорого. Для «девушки из трущоб» это уже непозволительная роскошь. Она может себе позволить разве что проплаченные статьи в дешевых англоязычных интернет-изданиях. Но это никак не повлияет на процесс заморозки активов бывшей «угольной принцессы».

Евгения Куликова