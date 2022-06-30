 

Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ в Донбассе

30.06.2022, 1:01, Новости дня
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В районе городов Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут) для украинских сил сложилась очень тяжелая ситуация, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил Зеленский, «в Донбассе, Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении – ситуация там остается очень сложной и очень тяжелой». Киев предпринимает все возможные усилия, чтобы получить от западных стран современные артиллерийские системы, которые, по его словам, позволят «надлежащим образом отвечать» войскам России, ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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