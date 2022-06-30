 

ЛНР заявила о контроле союзников над половиной Лисичанска

30.06.2022, 1:01, Новости дня
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Под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции ЛНР находится около половины территории Лисичанска, сообщил посол республики в Москве Родион Мирошник.

Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». Он надеется, что в освобождении ЛНР происходит «последний рывок», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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