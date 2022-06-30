Путин провел встречи с президентами Ирана и Азербайджана

На полях Каспийского саммита в Ашхабаде глава российского государства Владимир Путин провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На встрече с Раиси Путин отметил, что они находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии. Он отметил рост товарооборота как в 2021 году, так и за первые месяцы 2022 года. Путин передал через президента Ирана наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

В свою очередь, Раиси заявил, что российско-иранские торговые отношения развиваются, и ничто не остановит это развитие. Он подчеркнул, что сотрудничество РФ и Ирана в районе Каспийского моря является важным аспектом двустороннего взаимодействия. Стороны могут «сотрудничать на Каспии по транспорту, транзиту, а также в других вопросах, касающихся Каспийского моря», в частности, «рыболовству, туризму, и во всех других различных областях».

Кроме того, Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Путин в ходе встречи с Алиевым рассказал, что товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растет, а «все, о чем мы договаривались, исполняется».

Напомним, Путин заявил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике. Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. Он отметил, что Россия поддерживает развитие сотрудничества стран каспийской «пятерки», в том числе в сферах политики, экономики и безопасности.

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