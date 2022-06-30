Короткая классика, которую можно укладывать по-разному: 10 идей стрижки пикси-боб для женщин 60+

Короткая классическая стрижка для женщин элегантного возраста в стиле пикси-боб универсальна: ее можно укладывать по-разному в зависимости от настроения или мероприятия, которое собираетесь посетить. Универсальности прическе придает и длина – гармоничное сочетание короткого боба и длинного пикси. Такая тенденция вне времени.

Многослойная бикси для дам элегантного возраста (главное фото)

Это идеальный вариант для женщин 60+, которые постоянно носят очки. Бикси – это оригинальное сочетание двух стрижек – боба и пикси. Многослойность пикси станет красивым обрамлением лица, а очки в красивой оправе сделают образ более стильным.

Бикси с текстурированными слоями

Если ваши волосы от природы немного вьются, попробуйте этот вариант бикси, которая не нуждается в сложной укладке. Такая стрижка идеально подходит для женщин 60+. Она создает небольшой объем, не так часто требует коррекции. Для прямых и тонких волос можно сделать несколько завитков у лица, которые добавят объема.

Бикси со взъерошенными слоями

Тонким волосам эта стрижка придаст здоровый блеск и объем. Короткие многослойные стрижки молодят и освежают женщин 60+. Такую прическу легко уложить всего за несколько минут. Важно использовать правильные средства для укладки тонких волос. Так, жидкие лаки волосы утяжеляют и вредят их здоровью.

Пикси-боб с квадратной градуировкой

Такая стрижка поможет сохранит длину прядей вокруг лица, при этом объем на затылке уменьшится. Ее легко можно уложить в соответствии с вашими потребностями. Квадратный срез сзади подчеркивает длинную и тонкую шею, а срез V-образной формы удлинит короткую шею.

Пикси-боб с мягкими волнистыми слоями

Такая стрижка сделает вас моложе, как минимум на 10 лет. Эта прическа для женщин элегантного возраста красиво обрамляет лицо. Это отличный способ для уменьшения веса густых прядей ради придания им объема. Такую стрижку можно уложить в соответствии с формой лица.

Пикси-боб с длинной челкой для густых волос

Обладательницам густых и тяжелых волос рекомендуем эту стрижку. Уверены, что с ней вы станете самой молодой и красивой бабушкой в вашем районе. Отличный вариант для сохранения длины волос у лица – длинная челка с перьями.

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Многослойный текстурированный пикси-боб

Своим клиенткам 60+, желающим сделать короткую стрижку, стилисты в первую очередь предлагают именно эту прическу, которая привлекательна текстурой, объемом. Ее легко укладывать и содержать в порядке.

Длинный пикси с боковым пробором

Короткая и дерзкая стрижка придаст редеющим волосам объема, омолодит, визуально подтянет черты лица. Для придания объема используйте пудру, а не лак для волос. Это позволит хорошо зафиксировать мягкие волосы.

Пикси-боб для естественно вьющихся волос

Эта стрижка подчеркнет красоту ваших кудрей. Такая прическа очень удобна – она практически не требует укладки. Ваши натуральные завитки будут смотреться в такой прическе очень гармонично.

Прямой пикси с тонкими слоями

С возрастом волосы меняют свою текстуру. Иногда они становятся жесткими и грубыми, а порой истончаются, становятся слишком мягкими.

На тонких волосах светлое мелирование придает объема. Рекомендуем попробовать эту стрижку обладательницам прямых волос.