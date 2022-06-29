Мнение: Польские флаги исчезли в Катыни
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МИД РФ официально подтвердил, что польские флаги были сняты с мемориалов в Катыни и Медном.
Официальная мотивировка – враждебная русофобская политика Польши.
Таким макаром обстоятельства заставят и от геббельсовской версии Катыни отказаться.
Да и в целом, есть основания задуматься о ликвидиации этих мемориалов в ответ на снос памятников советским солдатам в Польше.
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Источник: Colonel Cassad
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