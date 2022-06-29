Когда фильтрик слетел – Личное мнение
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У Ксении Бородиной предательски слетел фильтр.
Фото: Соцсети
Под фильтром обнаружилось лицо, не имеющее ровным счётом никакого отношения к виртуальному лицу Ксюнделя.
В соцсетях у Бородиной — лицо двадцатилетней припевочки с чётким овалом и гладкой как яичко кожей.
В реальности — грубое, бугристое, крайне запущенное едало с болтающимися на ветру брылями.
Фото: Соцсети
Без маски лжи Ксюндель представляет собой жалкое, на мой взгляд, зрелище: я даю ей 47 лет трудно прожитой жизни.
Впрочем, то, что между реальной и виртуальной жизнью Бородиной — пропасть, мы с вами знали всегда.
Нет-нет — да и случаются оказии: то фильтрик слетит, обнажив кожу с тургором тряпки, то Курбанчик бросит через неделю после того, как ТНТ прекратит контракт с «Домой 2», то головокружительно успешный молодой миллионер Эдик окажется шашлычником-должником из деревни.
Мы с вами всё это наблюдали и продолжаем наблюдать: ничего нового.
Мне интересно другое: вот вместо того, чтобы стыдливо прятаться за фильтрами, фотошопить себя до неузнаваемости, жить во лжи, неужели нельзя просто заняться кожей и привести её в полный порядок?
Ну, там нити поставь или подтяжку сделай, раз столкнулась с преждевременным старением кожи. Если куришь, брось. Если бухаешь, перестань. Освой солнцезащиту. Перестань жрать говно. Пей больше воды.
Всё же не так сложно. Особенно — если есть деньги.
Видимо, денег у Бородиной хватает исключительно на покупку на сутки сумок и тапок в дубайских моллах. Притащила домой, сняла видео, запилила в соцсетях и отнесла назад с требованием вернуть деньги. Оттенок не подошёл под цвет лака для ногтей типа.
Денег у Ксюнделя стало мало. Другой причины такого плачевного состояния её кожи и бегства Курбанчика я не вижу.
А вы?
Почему Бородина так плохо выглядит? Ваши версии?
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Источник: Лена Миро
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