 

Когда фильтрик слетел – Личное мнение

29.06.2022, 23:05, Разное
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У Ксении Бородиной предательски слетел фильтр.


Фото: Соцсети

Под фильтром обнаружилось лицо, не имеющее ровным счётом никакого отношения к виртуальному лицу Ксюнделя.

В соцсетях у Бородиной — лицо двадцатилетней припевочки с чётким овалом и гладкой как яичко кожей.

В реальности — грубое, бугристое, крайне запущенное едало с болтающимися на ветру брылями.


Фото: Соцсети

Без маски лжи Ксюндель представляет собой жалкое, на мой взгляд, зрелище: я даю ей 47 лет трудно прожитой жизни.

Впрочем, то, что между реальной и виртуальной жизнью Бородиной — пропасть, мы с вами знали всегда.

Нет-нет — да и случаются оказии: то фильтрик слетит, обнажив кожу с тургором тряпки, то Курбанчик бросит через неделю после того, как ТНТ прекратит контракт с «Домой 2», то головокружительно успешный молодой миллионер Эдик окажется шашлычником-должником из деревни.

Мы с вами всё это наблюдали и продолжаем наблюдать: ничего нового.

Мне интересно другое: вот вместо того, чтобы стыдливо прятаться за фильтрами, фотошопить себя до неузнаваемости, жить во лжи, неужели нельзя просто заняться кожей и привести её в полный порядок?

Ну, там нити поставь или подтяжку сделай, раз столкнулась с преждевременным старением кожи. Если куришь, брось. Если бухаешь, перестань. Освой солнцезащиту. Перестань жрать говно. Пей больше воды.

Всё же не так сложно. Особенно — если есть деньги.

Видимо, денег у Бородиной хватает исключительно на покупку на сутки сумок и тапок в дубайских моллах. Притащила домой, сняла видео, запилила в соцсетях и отнесла назад с требованием вернуть деньги. Оттенок не подошёл под цвет лака для ногтей типа.

Денег у Ксюнделя стало мало. Другой причины такого плачевного состояния её кожи и бегства Курбанчика я не вижу.

А вы?

Почему Бородина так плохо выглядит? Ваши версии?

Источник: Лена Миро



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