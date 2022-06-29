 

Газпром и Калининград договорились об увеличении лимитов по снабжению газом

29.06.2022, 22:45, Новости дня
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Вопрос по снабжению Калининградской области дополнительными лимитами газа решен, Газпром готов их увеличить, сообщил губернатор Антон Алиханов.

После встречи в Москве с вице-премьером Александром Новаком губернатор сообщил, что вскоре «все документы должны быть официально оформлены» по согласованному с Газпромом списку приоритетных проектов. Как сообщил глава региона, «в жилищно-коммунальном хозяйстве, в промышленности, в жилищном строительстве должны дополнительно увеличить поставки газа в регион».

Кроме того, власти Калининградской области в течение двух недель внесут в федеральное правительство предложения по субсидированию тарифов на перевозки грузов в регион по морю, передает ТАСС.

Тем временем в правительстве области сообщили, что Калининградские власти рассчитывают на снятие ограничений на транзит через Литву, но готовы возить грузы и морем. Комментируя сообщения СМИ, что грузовое торговое сообщение может нормализоваться в течение нескольких дней, в правительстве региона заявили: «Эта новость, безусловно, радостная, мы надеемся, что действительно это так, и здравомыслие наших соседей взяло верх». Указывается, что паромная переправа расширена «еще одним судном, оно завтра приходит с грузом металла, но для всех будет проще и выгоднее пользоваться транзитом железнодорожным, как и прежде».

Напомним, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что соответствующие санкционные директивы будут пересмотрены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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