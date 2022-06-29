Принцип руководства театром «Современник» вернули ко временам основателей

Художественным руководителем театра Гоголя в Москве станет Антон Яковлев, в «Школе современной пьесы» – Дмитрий Астрахан, в «Современнике» за творческую часть будет отвечать худсовет, сообщил Департамент культуры города.

Поясняется, что «новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений». В сообщении говорится, что в «Современнике» «творческую составляющую театра будет определять художественный совет, как это было в те годы, когда «Современник» только создавался и за творческую часть отвечали его великие основатели – Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков», передает ТАСС.

Кроме того, департамент сообщил, что коллектив балета «Москва» станет частью Московского театра «Новая опера» имени Колобова. Труппа театра «Новый Балет» присоединится к коллективу Московского академического Музыкального театра. Также сообщается, что новым гендиректором Московского дома книги назначен Кирилл Крюков.

В конце марта народная артистка РФ Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Хаматова покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.

—