Как стилизовать разными способами такой модный платок и сделать с ним необычную прическу: варианты и техника

Платок – это стильный аксессуар, который всегда будет в моде. Его можно повязать вокруг головы или вплести в косу или пучок. От этого прическа только ваш образ только выиграет. И далее вы найдете несколько оригинальных идей, как создать необычную прическу с платком.

Плетение в виде розы

Чтобы сделать стильную прическу, следуйте такому алгоритму:

Соберите немного волос в передней части и поделите их на три пряди, как при плетении косы. Разместите платок по центру и заведите его под среднюю прядь. Затем плетите косу на французский манер, продолжая добавлять волосы в боковые пряди, и вплетая в них концы платка. Дойдя до затылка, плетите обычную косу. Закрепите ее концы резинкой. Сверните всю косу, сформировав ее в виде розы. Зафиксируйте “пучок” невидимками.

Платок на голову

Короткие волосы заколите так, чтобы ни один из них не выпадал из шарфа. Если у вас длинные локоны, соберите их в пучок на затылке. Сложите платок пополам, чтобы получился треугольник. Держите его по бокам, направив центр треугольника вниз. Положите платок на голову так, чтобы его заостренный конец падал на лицо.

Сложите внахлест удерживаемые стороны шарфа, оберните их вокруг головы и завяжите узлом спереди. Если у вас есть челка, то оставьте ее свободно падать. В конце и заправьте свободный конец платка внутрь узла.

Клепальщица Рози

Чтобы сделать прическу как у символа всех рабочих женщин Америки, тщательно расчешите локоны. Соберите их в высокий пучок или конский хвост. Разложите платок на столе, затем аккуратно сверните его, двигаясь от одного заостренного конца к другому. Оберните аксессуар вокруг головы, чтобы его центр проходил про затылку ниже хвоста. Свяжите концы узлом на макушке, оставив их в виде банта.

Пучок с переплетенным платком

Чтобы сделать оригинальную прическу, как на главном фото, придерживайтесь такой инструкции: Соберите волосы в хвост на среднем уровне. Сверните платок, чтобы получилась длинная лента. Свяжите ее концы вместе, сделав повязку. Наденьте ее на хвост, скрутив вокруг его основания. Частично перекиньте через хвост, чтобы концы не были полностью вытянуты. Разделите волосы, пропущенные через платок, на две пряди. Соедините каждую из них с висящей рядом стороной платка. Перекрутите платок несколько раз с одной стороны на другую. Развяжите концы повязки и закрепите их в пучке. Тогда он будет казаться объемней. Закрепите пучок заколками и зафиксируйте результат лаком.

Винтажный пучок с платком на макушке

Как сделать стильную прическу? Следуйте простому алгоритму:

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника Соберите волосы в свободный пучок, закрепив его резинкой. Сверните платок так, чтобы получилась лента с шириной в 3-5 см. Расположите центр ленты вдоль затылка и вытяните ее концы вперед. Уложите концы внахлест, скрутив их после этого. Сделайте петлю с одного конца и пропустите через нее другой конец. Затем протяните их к затылку и свяжите в узел.

Платок, вплетенный в косу

Чтобы сделать женственную прическу, придерживайтесь простой инструкции:

Захватите объемную прядь на макушке и сплетите из нее косу “рыбий хвост”. Конец закрепите резинкой. Слегка освободите пряди в косе, чтобы она выглядела объемной. Отделите тонкую прядь волос с одного виска и пропустите ее через первый стежок косы. Повторите это действие для всех стежков косы. Завяжите шарф на конце плетения, оставив свободно свисающими концы.

Несколько платков на косу, сплетенную из хвостов

Эту прическу сделать легче, чем кажется. Для этого нужно зачесать их назад, и отделить верхнюю часть. Завязать ее в свободный хвост. Собрав немного волос с боков, соедините их локонами из хвоста, и завяжите в другой хвост. Повторяйте так до тех пор, пока не сплетете своеобразную косу. В конце нарежьте платок на тонкие полоски прямоугольной формы, и обвяжите их вокруг резинок.

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Косы с пучком, сплетенные шарфом

Это идеальная прическа для романтического свидания. Делайте ее таким способом:

Разделите волосы посередине. Спереди отделите небольшую прядь с одной стороны. Заплетите ее в косу “рыбий хвост”, закрепив на затылке. Повторите с другой стороны. Соедините косички. Соберите волосы в хвост на уровне затылка. Оберните платок вокруг них один раз. Затем скрутите локоны вместе с лентой в пучок. Закрепите его заколками. Завяжите платок вокруг пучка, оставив свободными концы.

Конский хвост, скрученный с платком

Эта прическа идеально подойдет для стиля бохо. Делать ее нужно таким способом:

Расчешите локоны, и разделите их посередине. Соберите немного волос с одной стороны, скрутите их в жгуты до конца и заколите на затылке. Повторите то же действие для другой стороны. Слегка ослабьте жгуты, чтобы они выглядели свободными и объемными. Оберните платок вокруг волос и завяжите его узлом.

Платок, заплетенный в объемную косу

Если у вас тонкие волосы, то эта прическа зрительно сделает их более пышными. Делать ее несложно:

Зачешите волосы назад, и пальцами разделите их на три пряди. Один раз оберните шарф вокруг среднего локона. Соедините каждый конец платка с боковыми прядями. Сплетите косу, закрепив ее концы резинкой.

Концы платка вы можете спрятать в косу или обернуть вокруг резинки.