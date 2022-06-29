Как две маленькие проблемы превратить в одно большое достоинство: секреты подбора летних стрижек для дам за 50, которые имеют тонкие волосы и носят очки

Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, женщине 50+ с тонкими волосами, носящей очки, стоит повнимательнее относиться к выбору прически. Создать гармоничный образ можно с помощью удачно подобранной длины волос, их цвета, самой укладки. Также важно правильно подобрать оправу очков.

Открытое лицо

Стилисты считают, что женщинам, носящим очки, лучше выбирать прически, оставляющие полностью открытым лицо. Такие образы всегда выглядят очень аккуратными и стильными. Но правило это, конечно, необязательное. Тем, кто носит очки, вполне можно выбирать и прическу, к примеру с челкой или удлиненными висками.

Сначала прическа, потом — очки

Также стилисты считают, что подбирать нужно очки к прическе, а не наоборот. Сначала стоит определиться с самой стрижкой. И лишь затем приобретать наиболее подходящие к образу очки.

К примеру, достаточно эффектно могут смотреться контрасты между цветами оправы очков и волос. При этом, по мнению стилистов, толщина оправы никакой роли при подборе очков к прическе играть не должна. По толщине оправу обычно выбирают только с учетом типа самого лица.

Красота и удобство

Кроме того, следует выбирать такие прически, чтобы они не создавали проблем в тот момент, когда вы снимаете очки. Слишком длинная челка или уложенные вперед локоны на висках могут запутаться в оправе. Конечно, не страшно, если такое произойдет один раз. Но необходимость постоянно выпутывать локоны из оправы в конечном итоге обязательно начнет раздражать.

Объем

Женщинам с тонкими волосами важно подбирать себе стрижки, визуально добавляющие объем. В первую очередь это прически с большим количеством слоев, в особенности тонких. Также объем, конечно же, придают локоны и кудри.

Форма лица

Подбирать прическу женщине за 50, конечно, нужно с учетом типа своего лица. Стрижка должна делать лицо более гармоничным и приближать визуально его форму к идеальному овалу. При этом правильно подобранные очки могут еще больше подчеркнуть достоинства лица.

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Рекомендуемые цвета оправы

Оправа очков может как контрастировать с цветом волос, так и быть в тон ему. Чаще всего женщины за 50 выбирают светлый цвет волос или седой. Поэтому оправа очков может быть черной — в случае контрастного дополнения белой или бежевой. Также, по мнению стилистов, женщинам за 50 отлично подходят очки с фиолетовыми оправами, зелеными, красными или синими.

Идеи укладки для удлиненного лица

К такому лицу в текущем сезоне подобрать подходящую стрижку будет совершенно несложно. Считается, что в этом случае стоит оставлять челку и пряди по бокам лица. Оправы для очков на удлиненном лица хорошо смотрятся практически любые.

Идеи для круглого лица

На круглых лицах отсутствие объема у тонких волос заметно очень сильно. Поэтому выбирать в данном случае стоит многослойные прически. Оправа для очков при этом должна быть широкой.

Идеи для квадратного лица

В этом случае также стоит выбирать объемные прически с достаточно длинными локонами по бокам. Женщинам за 50 с квадратными лицами противопоказаны угловатые и массивные оправы. В данном случае лучше выбирать овальные очки с тонкой оправой.

Треугольные лица

Обладательнице такого лица стоит выбрать для себя прическу с короткой челкой или челкой набок. Очки на треугольном лице лучше всего будут смотреться узкие и удлиненные.