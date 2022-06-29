Guardian – КНДР обвинила США в создании «азиатской версии НАТО» для сдерживания Пхеньяна

Северная Корея обвинила США в попытках создать военный альянс в Азии со своими «приспешниками» — Японией и Южной Кореей, передаёт The Guardian со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA. В Пхеньяне также выступили против планов Вашингтона, Токио и Сеула по проведению в августе совместных учений вблизи Гавайских островов.



АР

Северная Корея обвинила США и их союзников в «зловещей» попытке создать «азиатскую версию НАТО» для сдерживания Пхеньяна, сообщает The Guardian.

«США нацелены на военное сотрудничество со своими приспешниками, игнорируя главное требование безопасности и озабоченность стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявили в среду в государственном информационном агентстве Северной Кореи KCNA.

В KCNA осудили попытки создать «военный альянс», заявив, что Япония и Южная Корея «заискивают перед США». В агентстве это назвали «опасной прелюдией к созданию азиатской версии НАТО».

Обвинение прозвучало всего за несколько часов до встречи президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, которая должна состояться в кулуарах саммита НАТО в Мадриде. Во вторник советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что среди прочего лидеры обсудят ядерную и ракетную программы КНДР.

Трёхсторонний саммит «будет в основном посвящён сохраняющейся угрозе со стороны Северной Кореи, особенно после продолжительного периода интенсивных испытаний и других провокационных действий, которые предприняли северокорейцы», — отметил советник. Салливан добавил, что лидеры также обсудят способы экономического давления на Северную Корею, чтобы лишить страну возможности финансировать свои ядерную и ракетную программы.

Кроме того, как напоминает издание, Пхеньян гневно отреагировал на планы Вашингтона, Токио и Сеула провести в августе совместные учения по обнаружению и отслеживанию ракет вблизи Гавайских островов. В Северной Корее подобные учения называют репетицией вторжения и используют для оправдания разработки ядерного оружия.

В этом году КНДР провела уже 31 испытание баллистических ракет, включая одно из самых крупных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты за историю страны. Эксперты предупреждают, что Пхеньян готовится к испытанию ядерного оружия впервые с 2017 года.

В выходные в Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что возобновление учений США, Японии и Южной Кореи показывает лицемерие, стоящее за призывами Вашингтона вернуться к ядерным переговорам без предварительных условий, спустя три года после того, как переговоры между бывшим американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном закончились провалом. Учения, добавили в министерстве иностранных дел, «вновь показали, что амбиции США по свержению нашей системы силой не изменились».

Агентство KCNA также опубликовало комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хё Мёна, который обвинил НАТО в конфликте на Украине, указав на «зловещие признаки» того, что рано или поздно там «нарушат спокойствие в Тихом океане».

«НАТО — не более чем слуга реализации стратегии гегемонии США и инструмент местной агрессии», — приводит The Guardian слова Ким Хё Мёна.