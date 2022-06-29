Мнение: Почему у меня нет долларов

Никчёмная зелёная бумажка стоит уже 50 рублей. Джо Байден, похоже, перепутал рубильники — пустил санкции в обратную сторону. Курс рубля вернулся к значениям 2014 года и день за днём продолжает укрепляться.

Пособники США последние несколько лет жаловались, что реальные доходы в России неуклонно стагнируют, что зарплаты растут медленно. По понятным причинам они считали всё в долларах, и в долларах всё выглядело так, как им хотелось. Однако сейчас курс рубля резко укрепился, так что средние зарплаты в долларах вдвое выше, чем, например, в 2016 году (ссылка).

Напомню, средняя зарплата в России сейчас составляет 67 тысяч рублей (ссылка). Делим на 50, получаем 1300 долларов США.

Если рассуждать логически, следует или признать крах экономического блицкрига Запада, в результате которого россияне начали богатеть, или признать, что мерять благосостояние россиян в долларах – ковбойское невежество. А то, знаете, сейчас очередной американский эксперт, главный редактор издательства Военного колледжа армии США, назвал нашу экономику «11-й в мире». В реальности российская экономика по размеру занимает 5-е или 6-е место в мире, мы примерно на одном уровне с Германией. Но это если считать в литрах и тоннах, а не в долларах.

Представляю, какой будет шок у военного эксперта, когда из-за изменения курса доллара экономика России «вырастет» на несколько десятков процентов…

Впрочем, логику-то можно и не включать — для участников интернет споров это необязательная опция. Тогда проблема агитаторов решается по щелчку пальцев, «подбором вишенок». Берём какой-нибудь единичный товар, который в России из-за временных логистических затыков сильно подорожал, и начинаем кричать: «раньше я за зарплату мог купить 10 пар кед конверс, а теперь хватает только на 5 пар!». Да, пройдёт полгода-год, и весь значимый дефицит будет расшит — проблемы дефицита капитализм решает очень хорошо, это одно из самых сильных мест системы. Но в современной экономике номенклатура товаров измеряется миллионами. Один конкретный товар для жалоб всегда можно будет найти.

А вот в обратную сторону стрелочка не поворачивается. Когда мы считали реальный курс рубля по беглому биг-маку и по бензину, ровно те же нытики презрительно кривили губы: дескать, что вы выдумываете со своим ППС, вот обменник, вот курс на табло, по нему и считайте.

Очень кратко замечу, что доллары-евро в обменниках есть (знакомые меняли недавно), и, что важнее, физическое золото продаётся по ценам 2021 года. То есть курс не «рисованный», как надеется бывший посол Макфол. Вы можете прийти в контору к золотому жуку и купить у него примерно по этому курсу хоть полный чайник золотых монет. С большой комиссией, разумеется, так как рынки колбасит, и комиссии обязаны быть большими, но всё же примерно по этому курсу.

Теперь, когда я сделал два круга почёта, гордо размахивая рукой над головой, поясню, почему никаких долларов у меня нет, а если случайно и появятся, то я немедленно побегу их сдавать, будто на меня до сих пор давит статья 88 УК РСФСР.

Во-первых, доллар — это долговая расписка США. Дядюшка Сэм даёт мне бумажку с портретом масона и говорит: «Дорогой Олег, спасибо за поставленный товар. Теперь я должен тебе 100 долларов, и я клянусь кровью замученных мной индейцев, что всегда приму от тебя эти деньги в качестве полноценного средства платежа».

Последние новости вы знаете. Дядюшка Сэм оказался презренным жуликом, который не отдаёт долги. То есть мы и раньше знали, что он проигрался в пух и прах, как дворянин у Достоевского, и долги свои отдать физически никогда не сможет, но раньше дядюшка Сэм хотя бы пытался изображать благородство. Теперь же этот жулик перестал и пытаться: «да, я вас кинул, и что вы мне сделаете?».

Это было первое. Давать жуликам деньги в долг можно только в режиме ломбарда, когда вы крепко держите их за чувствительный орган или, лучше, когда вы забираете у них что-то ценное в залог. Давать деньги жуликам под честное слово — так себе идея.

Теперь второе. Так как я живу в России, и так как доллар не является у нас законным средством платежа, при покупке долларов возникают дополнительные инфраструктурные риски. Сложности могут появиться не только на этапе «США банкрот» и на этапе «США отказался отдавать долги», но и на этапе «мне не добраться до места, где принимают доллары».

Наше общество к этой мысли ещё не привыкло, поэтому поясню на примере. Валюта Замбии называется «квача», ударение на первый слог. Если у меня будет 100 тысяч квача в Замбии, я спокойно куплю себе еды, сниму номер в гостинице и так далее. Если у меня будет 100 тысяч квача в Петербурге, то мне сначала придётся долго искать место, где мои квача поменяют на рубли по грабительскому курсу. Так и с долларом. Я живу в России, поэтому доллары для меня представляют значительно меньшую ценность, чем для жителя американской Филадельфии, например.

Третье. Нормальных долларовых активов довольно мало, и для меня все они проходят по разряду «экзотика». Если же я положу доллары на счёт в российском банке, с меня, вероятно, даже будут брать комиссию за хранение. Владельцы долларов вынуждены сейчас сидеть и смотреть, как их деньги обесцениваются — не только по отношению к рублю, но и по отношению к реальным товарам. Напомню, инфляция в США уже двузначная, а так как долларовая система безнадёжно больна, мало кто удивится, если инфляция станет трёх- или четырёхзначной.

Итого: для расчётов доллары не подходят, для инвестиций доллары не подходят, для тезаврации (накопления) доллары не подходят. И зачем, спрашивается, мне они тогда нужны? Да я лучше буду почтовые марки с фотографиями шакалов хранить — на них хоть полюбоваться можно.

Что же касается будущего курса доллара к рублю, то повторю ещё раз — точных прогнозов в экономике не бывает. Я могу сделать так, чтобы курс доллара вообще меня не волновал: избавиться от долларов или, если в будущем мне предстоят долларовые расчёты, купить на Мосбирже фьючерс доллар-рубль, чтобы зафиксировать сегодняшний курс. Предсказать, сколько будут давать за доллар через год — сто рублей или в морду — ни один компетентный аналитик не возьмётся. Такой прогноз невозможно было бы сделать и в спокойное время, в 2006 году, например. Прогнозировать что бы то ни было сейчас, когда штурвал российской экономики крутят с усердием раллийного гонщика, а финансовая система США начала уже рушиться под тяжестью своих грехов, можно разве что в жёлтых газетах, между рекламой астрологов и экстрасенсов.