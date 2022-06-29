 

Мнение: Жара на окраине

29.06.2022, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“А в небе-то – ни облачка… То есть солнце будет нас жарить абсолютно беспрепятственно.

Жуть. Сегодняшнее возвращение жары я переношу гораздо хуже, чем ее первый “накат”. Видимо, дело в том, что уже вроде бы объявили амнистию, сказали, что впереди дожди и похолодание… И тут – нате вам, по-новой и еще круче!

Ладно, зато вспомнил свой старый стих:

Солнца желток растекся
В отчаянно синем небе.
Лица прохожих забрызганы потом,
Словно омыты зноем.
Влажной истомы дыханье
Дымкой закрыло дали…
В мареве дремлет стадо домов
Над серой рекой шоссе ” (2010).

Мой пост, хе-хе, от 29 июня 2010 года! ТОГО САМОГО года – жуткой, испепеляющей жары. ЖЖ подсказал. Мда, когда я это писал – не думал и не гадал, что жара затянется аж до 10, кажется, августа, а за весь июль не выпадет в Москве (да и почти нигде в европейской части России) ни капли нормального дождя, температура будет постоянно в районе 35 градусов, а кондиционер нам удастся купить и поставить только на следующий год, поскольку летом 2010 во всей Москве в продаже не будет не то что кондиционеров – не будет даже вентиляторов!!

Эх… “Радует” лишь одно – что в этот раз такого скорее всего не случится: в Европе с самого начала июня – невероятная жара, а мы с Европой в этом смысле в противофазе. В том же 2010, когда в России половина рек пересохла, в Европе шли стеной постоянные дожди, в Германии и во Франции были непрерывные наводнения, реки то и дело выходили из берегов.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Ксения Собчак поделилась с поклонниками трогательным снимком с мужем: “Мой любимый Константин!”

05.05.21 / Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили день рождения дочери Софии

20.06.21 / Дети будут в восторге. Как заменить конфеты на ягоды в карамели (подходит для любого сезона)

17.03.22 / Российские сайты защитят патриотической капчей

30.11.21 / Иван Ургант исполнил песню Градского в память о нем

28.11.21 / Мнение: Вопросы для Армии Национального Освобождения Колумбии

23.08.20 / Описаны парализующие экономику США действия России

06.11.21 / Обеспечат половиной нормы белков и углеводов: какие злаки надо включить в свой рацион

15.01.22 / США пригрозили отключить Россию от блокчейна

26.03.22 / Новая технология «Мозг-компьютер» поможет пациентам без возможности движения общаться с окружающими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика