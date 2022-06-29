Мнение: Жара на окраине

“А в небе-то – ни облачка… То есть солнце будет нас жарить абсолютно беспрепятственно.

Жуть. Сегодняшнее возвращение жары я переношу гораздо хуже, чем ее первый “накат”. Видимо, дело в том, что уже вроде бы объявили амнистию, сказали, что впереди дожди и похолодание… И тут – нате вам, по-новой и еще круче!

Ладно, зато вспомнил свой старый стих:

Солнца желток растекся

В отчаянно синем небе.

Лица прохожих забрызганы потом,

Словно омыты зноем.

Влажной истомы дыханье

Дымкой закрыло дали…

В мареве дремлет стадо домов

Над серой рекой шоссе ” (2010).

Мой пост, хе-хе, от 29 июня 2010 года! ТОГО САМОГО года – жуткой, испепеляющей жары. ЖЖ подсказал. Мда, когда я это писал – не думал и не гадал, что жара затянется аж до 10, кажется, августа, а за весь июль не выпадет в Москве (да и почти нигде в европейской части России) ни капли нормального дождя, температура будет постоянно в районе 35 градусов, а кондиционер нам удастся купить и поставить только на следующий год, поскольку летом 2010 во всей Москве в продаже не будет не то что кондиционеров – не будет даже вентиляторов!!

Эх… “Радует” лишь одно – что в этот раз такого скорее всего не случится: в Европе с самого начала июня – невероятная жара, а мы с Европой в этом смысле в противофазе. В том же 2010, когда в России половина рек пересохла, в Европе шли стеной постоянные дожди, в Германии и во Франции были непрерывные наводнения, реки то и дело выходили из берегов.