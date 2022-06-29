Мнение: Принят новый закон о контроле иностранных агентов

В Госдуме приняли новый закон "О контроле за деятельностью иностранных агентов". В законе уточняются вопросы связанные с тем. кого и за что считать иностранным агентом.

Кто может быть признан иноагентом?

Иностранный агент, в соответствии с законом, — это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Иноагентами могут быть признаны:

российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;

общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;

физическое лицо независимо от его гражданства.

Что такое иностранное влияние?

Иностранным влиянием считается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

Под поддержкой понимается предоставление лицу иностранным источником денежных средств или иного имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической или иной помощи. Четкие критерии того, что именно будет считаться иностранным влиянием, в том числе в иных формах, установит Министерство юстиции, отмечал Василий Пискарев.

Иностранными источниками могут быть как иностранные государства и организации — в том числе международные, структуры без образования юрлица, — так и граждане других стран, а также российские юрлица и граждане, уже получающие зарубежное финансирование или поддержку.

Кто не может быть признан иноагентом?

Законом также предусмотрен перечень лиц, которые не могут быть признаны иностранными агентами. Среди них:

органы публичной власти РФ, госкомпании и госкорпорации, а также подконтрольные им лица;

религиозные организации;

политические партии;

объединения работодателей, торгово-промышленные палаты.

Также иностранным агентом нельзя будет признавать членов международных организаций, приехавших в Россию для исполнения служебных обязанностей.

Какие ограничения есть для иноагентов?

На иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы. Также они обязаны маркировать производимые ими материалы.

Кроме того, иностранные агенты не смогут:

осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних или педагогическую — в государственных и муниципальных образовательных организациях;

производить информационную продукцию для несовершеннолетних;

принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности;

осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и деятельность по обеспечению ее безопасности;

участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы.

Иноагенты не смогут работать на государственной или муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий, выступать организаторами публичных мероприятий. Также они не смогут инвестировать в стратегические предприятия в России, пользоваться системой упрощенного налогообложения, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

Где будет содержаться информация об иноагентах?

Министерством юстиции будет вестись единый реестр иностранных агентов, а также единый реестр физических лиц, аффилированных с ними. На физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

Статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста сведений о таком лице в реестре иностранных агентов, и прекращает со дня исключения таких сведений из реестра.

Что грозит за нарушения?

В случае нарушений деятельности иноагента уполномоченный орган теперь будет обязан выдать предписание об их устранении, причем на это должно отводиться не менее месяца. Требования к форме и порядку размещения предупреждений о распространении материалов иноагентами, согласно поправкам, будут устанавливаться Правительством РФ.

Кроме того, нарушение законодательства об иностранных агентах влечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность.

Каков механизм исключения из реестра иноагентов?

Законом устанавливаются основания для исключения некоммерческой организации из реестра иностранных агентов. Для этого она либо должна прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность или выполнить оба эти условия одновременно. В таких случаях организация исключается из реестра.

Для впервые включенных в реестр физических лиц предусмотрен упрощенный порядок выхода из него. Такое физическое лицо вправе подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр. Решение по данному заявлению будет принимать Министр юстиции или его заместитель.

http://duma.gov.ru/news/54760/ – цинк

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