В США возросло количество случаев воровства бензина

Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, сообщил представитель Ассоциации мини-маркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.

«Этот показатель, безусловно, выше в сравнении с 2021 годом. Всякий раз, когда растут цены, преступники проявляют повышенный интерес к тому, чтобы использовать ситуацию для собственного заработка», – цитирует РИА «Новости» Ланарда.

По его словам, граждане крадут бензин с заправок, используя для этих целей специальные устройства для его откачки, или же взламывают сети розничных продавцов топлива.

С такими хищениями, как отмечают американские СМИ, столкнулись более четверти розничных продавцов. Этот тренд специалисты считают опасным как для топливной отрасли, так и для самих злоумышленников, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.

Как сообщали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в США участились случаи воровства. Украденный бензин, как правило, затем перепродают по сниженным ценам.

Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

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