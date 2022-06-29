 

В Минобороны узнали о планах националистов уничтожить Авдеевку в ДНР

29.06.2022, 21:23, Новости дня
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Националисты и иностранные наемники намерены стереть город Авдеевку в ДНР с лица земли, сжечь его вместе с мирными жителями, чтобы обвинить в этом российскую армию, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил РФ и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

В сообщении приводится диалог националистов, из которого следует, что они намерены сжечь населенный пункт вместе с мирным населением, которое приказано не отпускать по домам.

Мизинцев подчеркнул, что «цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ».

Ранее в Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ ракетных ударов из жилых кварталов Кривого Рога по больнице в Высокополье, находящемся под контролем российских войск, чтобы спровоцировать ответный огонь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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