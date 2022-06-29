Джонсон предложил создать современное подобие Римской империи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эмманюэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки.

«У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел», – приводит в среду слова Джонсона, возглавлявшего МИД с 2016 по 2018 год, газета «Файнэншл таймс». «Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (римское название Средиземного моря) Римской империи», – сказал он по пути на саммит НАТО, проходящий в эти дни в Мадриде, передает ТАСС.

9 мая президент Франции выразил мнение, что Украина имеет возможность получить статус кандидата в члены Евросоюза в ускоренном порядке, но процесс вступления может занять годы или даже десятилетия. На конференции о будущем Европы в Страсбурге Макрон предложил создать в связи с этим в дополнение к ЕС новую организацию – «Европейское политическое сообщество», которое включит Украину и ряд других стран.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

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