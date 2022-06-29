Мнение: Немецкий «танк», тесловцам снижают зарплату, греков учат воровать бензин

1. Немцы смеются над своей министеркой обороны, Кристиной Ламбрехт. Уважаемая фрау начала объяснять, что Гепард — это не танк, и при этом забавно показывать руками, как именно он стреляет (ссылка).



Вопрос военным экспертам — что тут не так? Ведь Гепард — это и в самом деле не танк, это зенитная самоходная установка. Правда, она называется «Танк ПВО Гепард», но мне кажется, что с танками у немцев как со свиньёй. Когда немцы встречали новое животное, они по умолчанию полагали, что это свинья. Например, дикобраз на немецком называется «шипастая свинья», капибара — «водяная свинья»…

2. Дела у Илона Маска идут всё хуже. Не у него лично, конечно, у него лично всё в порядке, а у его компаний.

К примеру, из-за жёсткого энергокризиса трещит вся стратегия Запада по переходу на зелёную энергетику. Продавать электромобили стало сложнее.

Цитирую Виктора Мараховского (ссылка):



Злые люди пишут, ув. друзья, что визионер современности Илон Маск оценивает текущий момент как неудачный для строительства светлого будущего.

В том смысле, что крупные фабрики в Германии и Техасе только жрут миллиарды долларов, а толку чуть. Что распад цепочек глобальных поставок всё никак не лечится, и это плохо. Что зарплаты в «Тесле» придётся обрезать на 10% (на фоне инфляции, да); что кое-кого придётся уволить и всё такое.

…Сама по себе картина, в которой предмет статусного демонстративного потребления, визионерский электромобиль, будет собираться типами, которым только что обрезали з/п, которой им и так не хватало на бензин для старого форда, – представляется довольно хорошей иллюстрацией к моему любимому тезису: о наступлении эпохи нищепанка.

3. Телевизор учит греков воровать бензин в условиях дефицита. Такой глубины морального падения я что-то не припомню ни в России, ни в СССР (ссылка):

Охвативший Европу топливный кризис привел к тому, что греческое государственное телевидение транслирует «практические советы» о том, как сливать бензин из чужих автомобилей. <…>

В сюжете, показанном в среду утром Hellenic Broadcasting Corporation, эксперт по автомобилям объяснил, как правильно вставлять трубку в топливный бак чужого автомобиля и переливать бензин в свою цистерну.

«Это не что-то ужасно сложное… вам даже не нужна специальная трубка, подойдет даже шланг для балконов», — рассказал репортер во время утренней программы новостей ERT Syndeseis.

После демонстрации метода мастер по ремонту автомобилей указывает, где можно проткнуть топливный бак автомобиля, чтобы украсть его содержимое.