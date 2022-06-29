Мнение: Самоуважение и приличное поведение

На днях мы разбирали письмо, где замужняя женщина переживала, что она не ответила в соцсетях подкатившему к ней незнакомцу.

Я спрашивала у вас, какими критериями надо руководствоваться, размышляя: отвечать незнакомцу или нет.

Почти никто не упомянул “наличие-отсутствие брака”. Упомянул кто-то, но вскользь.

Хотя это самое главное. Важней только критерий: по делу вам пишут или просто пообщаться или целью называют знакомство, как в нашем примере.

Если по делу, можно или нужно ответить, но вряд ли у вас возникнут сомнения в этом случае.

Если пишут пообщаться (не “давайте пообщаемся?” – это вам предлагают начать общение), то важно, насколько интересную тему для общения выбрали, в случае интересной вы тоже можете ответить. Но тут у вас тоже вряд ли возникнут сомнения.

Если вам предлагают познакомиться или выражают симпатию и делают шаг к флирту, то следующий критерий для вас: замужем вы или нет. Если замужем, вы не должны отвечать на такое предложение от незнакомца, тем более от анонима, если хотите оставаться в границах.

Все перечисленные можно-нельзя – о том, что красиво для вашей фигуры, а что вашей фигуре вредит.

Почему-то никто не понимает до сих пор, что когда замужняя женщина отзывается на прямолинейное предложение незнакомца в стиле “вы мне понравились, давайте знакомиться”, она не мужу своему вредит, точнее не столько мужу, сколько своей фигуре.

Не отвечать на предложения познакомиться, особенно анониму, без фото и презентации, – это не “паранджа”, “оковы”, “скрепы”, это уважение к себе.

Если вы замужем, но отзываетесь на любое предложение флирта от незнакомцев, значит дела у вас очень плохи. Вы живете с нелюбимым и нелюбящим вас человеком, ища любого повода приделать ему рога и завести интрижку на стороне. И это не только со стороны так выглядит, в своих собственных глазах вы выглядите так же, но закрываете эти глаза.

Другое дело, незамужняя женщина. Она одинока и в ее желании познакомиться с кем-то нет ничего плохого. Для незамужней женщины важна лишь вежливость предложения, ведь она одна и состояние поиска для нее нормально. Если же в активном поиске замужняя женщина, это не только непорядочная, но и глупая, и несчастная женщина, не только не уважающая мужа, но и не уважающая себя.

Если общение с незнакомцем началось спонтанно, по делу или по какому-то интересному поводу, это другой случай.

Объясните сами отличия?

У меня создается ощущение, что ошибки возникают по одному и тому же поводу.

Большинство не могут осознать, насколько ограничения, то есть как раз границы допустимого, зависят от всего контекста. Они постоянно рассматривают фигуру в вакууме.

Поэтому все рассуждения “как правильно поступить” сводятся к лазу в чужую голову. “Искренне он сказал или нет?” “Похож на мошенника или не похож?”. Хотя для вашего верного поведения важно только то, что именно вам предлагают (1), в каком вы положении (2).

Для поддержания красивой фигуры ваш ход должен быть из позиции приличного, устойчивого, уважающего себя и других человека.

Красивая фигура = самоуважение.

При разборе последнего письма мы опять с этим столкнулись.

То есть и последнее и предпоследнее письма, точнее их разборы, указывают на один и тот же пробел, несмотря на совершенно разную тематику.

Почти вся одежда, которую вы предлагали автору, непригодна для нормальной жизни, она некомфортна и неуместна для повседневности.

Речь шла не о выборе новогоднего костюма, который можно было бы украсить мишурой, а о нормальном гардеробе, а вы предлагали какие-то струящиеся атласные костюмы со штанинами стелящимися по асфальту, высоченные тонкие шпильки, фантазийные фасоны платьев для принцесс и непременные маленькие клатчи.

Наверняка вы не носите такую одежду сами, но если вам такая одежда кажется привлекательной, значит вы не понимаете основной принцип самоуважения в имидже, без которого имиджа быть не может.

Имидж должен служить вам, а не вы ему.

Одежда должна быть комфортной, уместной, приличной, не привлекающей к себе раздраженное внимание.

Когда я пишу, что женщины в неудобных нарядах, идущие не на бал, а на работу с маленькими клатчами и наступающие высоченными шпильками на атласные штанины, выглядят дурами, это не ругательство.

В клатч помещается только губнушка, а руки клатч занимает, поэтому единственное место, где он уместен – это театр или фуршет.

В остальное время и в других местах в таком наряде вы выглядите дурой, что значит “глупая бездельница”.

То же самое касается длинных ногтей с блестками и других неудобных для жизни “украшений”. Это признак безделья, это уместно для балов, но неуместно в повседневной жизни.

Нужно понимать, что это вообще за стиль такой – шпильки, атласные брюки и клатчи.

Это, так называемая, роскошь, образ жизни праздного человека, настолько богатого, что он может ничего не делать. На него работают его активы, его бытом занимаются слуги, поэтому он может целыми днями пить шампанское в белоснежной атласной пижаме.

Это стиль содержанки, которую балует богатый господин, а она его персональная гейша или даже наложница в его гареме. Они ничего не делает, только шляпает босиком по яхте или или цокает шпильками от авто до ресторана как цапля, с клатчем, в котором у нее презервативы, а все остальное ей подают официанты. Образ жизни куклы – вот что это за стиль, который вы постоянно предлагаете как образец стиля нормальным девушкам.

Нормальным – это значит они хотят чем-то заниматься в жизни, чем-то полезным и интересным, чем-то важным.

Женщины, не уважающие себя, могут мечтать о образе жизни барби и считать его “возвращением в рай”.

И самое печальное, когда мы видим такие приоритеты у тех, кому это не доступно. То есть когда мы видим обычную тетку, совсем не красавицу, совсем не гламурную, которая ковыляет на шпильках с потрепанным клатчем, мы можем испытать только сожаление. Она хотела бы быть содержанкой, но никому не хочется ее содержать, она томится своей жизнью, не любит свою работу, не интересуется ничем, она устала, она хочет отдыхать, она живет в своих эротических грезах.

Вот какой образ себя вы создаете такими нарядами.

И даже когда просто публикуете их, все понятно про ваши приоритеты.

Понятно, что это точь в точь та же самая проблема, что и непонимание, почему же замужняя женщина не может отвечать на откровенный флирт незнакомца в Сети?

Кто опишет, в чем сходство того и другого?