 

Реновация Беглова отрицательно скажется на положении петербургских очередников

29.06.2022, 20:38, Разное
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Продолжается работа петербургского парламента по изменению законодательства по вопросам комплексного развития территории (КРТ) о реновации домов, построенных в период 1957-1970 гг. Правда, у этого прогрессивного в целом плана есть существенный минус, который негативно скажется на увеличении количества петербургских очередников.
Исходя из условий нового законопроекта за авторством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, владельцы «хрущевок» в домах, включенных в список реновации, будут автоматически зачисляться в общую очередь на улучшение жилья, естественно, на первые места, смещая с них старых очередников, до этого занимавших эти позиции.
В городе на Неве и без этой инновации Смольного проблема очередников, многие из которых ждут улучшения жилищных условий несколько десятков лет, и так очень серьёзная. Многие горожане из этой огромной очереди пребывают уже в весьма преклонном возрасте. Так, как сообщала локальная пресса, блокадник Алексей Матикайнен умер в почетном возрасте 80 лет, так и не получив причитающиеся ему по закону метры.

Депутат петербургского парламента от партии «Яблоко» Борис Вишневский неоднократно поднимал эту острую тему, связывая долгое ожидание очередников с неэффективностью работы менеджеров горадминистрации. Особенно он подчеркивал роль Смольного в срыве аукционов по закупке квартир по заниженным расценкам.
Неожиданное, но обязательно выселение из своих обжитых квартир – еще один минус реновации Беглова, которой может испортить жизнь владельцам ветхого жилья. Как писали локальные источники, под снос могут угодить не только обвешавшие кварталы, но и старые микрорайоны с хорошей транспортной и социальной инфраструктурой.



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