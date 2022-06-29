Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри

Знаменитая певица, подобно многим своим коллегам по творческому цеху, активно ведет социальные сети, где время от времени общается с поклонниками, отвечая на их вопросы. Многих ее подписчиков интересует образ жизни Наташи Королевой, который позволяет ей в свои 49 лет хорошо выглядеть.

Судя по всему, артистка от фанатов ничего не утаивает и говорит, как есть – рубит правду-матку, так сказать. Но на этот раз она, кажется, совсем потеряла стыд, опубликовав в своем микроблоге весьма пикантный снимок. Кто-то из любопытных подписчиков спросил у жены Тарзана, сколько она весит, а также отметил, что ее фигура выглядит подтянутой.

В итоге, чтобы показать, как выглядит тело без прикрас, Наташа Королева выложила фотографию. Поклонники застукали свою любимицу с задранной футболкой, слегка оголяющей ее пышную грудь, и приспущенными штанами – настолько, что видно верхнюю часть небритого лобка, которым она, наверное, случайно сверкнула. Внутрь ее левой руки вставлен телефон, которым она, собственно, и сделала фотографию в зеркале.

Артистка не стала приукрашать свою фигуру, а потому призналась, что худой себя не считает, а вес составляет 62 килограмма.

“Для меня главное хорошо себя чувствовать и быть в тонусе”, – объяснила поклонникам Наташа Королева.