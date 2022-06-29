 

“Макс все решает”: престарелая Пугачева села на шею молодому мужу

29.06.2022, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие россияне стали думать и говорить о Примадонне хуже, чем есть на самом деле. Чтобы как-то реабилитировать звезду и показать ее настоящую, воспоминаниями о закулисной Алле Пугачевой поделилась ее подруга детства – телеведущая Кира Прошутинская. Она в течение долгих лет вела дневники, в которых нашлись и отрывки, описывающие встречи с Пугачевой.

Как пишет “МК”, одно из последних воспоминаний Прошутинской датировано сентябрем 2020 года. Тогда Алла Пугачева приехала в гости к подруге, чтобы поздравить ту с недавно прошедшим днем рождения. Во время дружеских посиделок певице позвонил муж – Максим Галкин. Пугачева говорила с ним очень нежно, а после призналась подруге, что у нее впервые в жизни появилась защита. Образно говоря, престарелая артистка с большим удовольствием села на шею молодому мужу.

“Теперь Макс за меня все решает. Так хорошо быть иждивенкой,” – призналась Примадонна.

По секрету певица даже рассказала подруге, что специально делает вид, будто ничего не понимает, чтобы все решить мог именно Галкин. По мнению Примадонны, в последние годы ее молодой муж сильно повзрослел, но дело не обошлось без ее участия. Сама Пугачева сделала для этого многое.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что коварный план Максима Галкина нажиться на Алле Пугачевой провалился.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.21 / Байден призывает США вступить в новую Битву Сверхдержав

31.03.21 / Будьте готовы стать «цифровым активом» Великой перезагрузки глобалистов

31.01.22 / Гарик Харламов переболел свиным гриппом

05.03.22 / Скандалы: Золотой отдых

12.02.22 / Мнение: Как я строил сферу Дайсона (Dyson Sphere Program)

24.03.22 / Минус 10 лет точно: хитрости макияжа для дам за 50, которые помогут скрыть морщины и замаскировать желтоватую кожу

05.08.20 / Опубликованы новые фото Кейт Миддлтон с тайного посещения

30.12.20 / Светлана Камынина о том, как добиваться своих целей, эффективном средстве от стресса и новом сериале “Настя, соберись!”

03.06.22 / Пограничники арестовали россиянина за попытку ввезти в Россию «Биг Мак»

27.12.21 / Михаил Ефремов сыграл Алексея Навального в новогодней постановке ФСИН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика