Инвестиции в криптовалюту: 8 главных советов для инвесторов

Сегодня инвестирование в криптовалюту является популярным видом обогащения. Несмотря на то, что криптовалютный рынок сейчас переживает не самые лучшие времена, желающих вложить реальные средства в виртуальные монеты не становится меньше. Чтобы не прогореть и остаться в плюсе инвесторам необходимо иметь четкий план действий и тщательно изучать рынок перед вложениями.

Какие есть валюты и как выбрать наиболее подходящую?

Сегодня известно несколько способов инвестирования в криптовалюту. Инвестировать средства в электронные деньги — это то же самое, что и вкладывать их в онлайн казино (например, казино Ельдорадо ). Вложив их неразумно, игрок не сможет осуществить казино вывод денег. То же самое касается и электронных денег – одна неразумная инвестиция может привести к потере капитала и банкротству. Поэтому, к вопросу инвестирования в крипту следует подходить очень ответственно.

Виртуальные монеты можно приобрести для длительного хранения, то есть инвесторы покупают криптовалюту и ждут, пока ее стоимость увеличится в разы. Данный вид инвестиции работает на долгосрочной перспективе. Если не хватает терпения, то можно заниматься торговлей криптой, то есть покупать ее дешевле и продавать сразу, когда ее стоимость увеличится. Еще один способ инвестирования – майнинг, то есть, добыча электронных денег. Для этого нужны майнинговые фермы и много времени. Кроме этого, можно инвестировать средства в токены, выпущенные на ИСО.

Сегодня на криптовалютном рынке существует множество видов виртуальных денег. Самыми популярными из них являются Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple и другие. Благодаря этому, инвесторы могут выбирать, в какую именно валюту вкладывать средства. При этом необходимо обращать внимание на следующие факторы:

квалификация и опыт работы команды, которая продвигает криптовалюту на рынке;

преимущества и перспективы развития технологий, взятых за основу при разработке той или иной криптовалюты;

оценки и мнения экспертов о валюте, которые можно найти на авторитетном форуме Bitcoin Talk;

комфорт и удобство интерфейса интернет-портала криптовалюты;

частота проведения пампов (штучного подъема курса электронных денег).

Данные критерии необходимо оценивать в совокупности. Благодаря этому результат анализа будет максимально достоверен.

Советы, которые помогут безопасно вложить деньги в криптовалюту

Чтобы инвестиции в криптовалюту были максимально прибыльными, необходимо тщательно следить за изменениями на рынке и анализировать котировки. Вот несколько советов новичкам, которые помогут не прогореть:

Инвестировать можно только на известных площадках с чистой репутацией и хорошими отзывами. К ним относятся Binance, EXMO, Кракен, Poloniex и другие. Перед тем, как вкладывать средства, необходимо изучить всю доступную информацию о криптовалюте и ее разработчике. Анализ курса электронных денег и основных изменений рынка. Оценить ликвидность криптовалюты и избегать проектов, которые искусственно раздувают объем торгов. Покупать можно только проверенные и надежные виды электронных денег. Проанализировать объем торгов виртуальных монет в сутки. Данный показатель позволяет понять насколько сильна та или иная криптовалюта по отношению к другим видам. Надежность криптовалюты измеряется не ее курсом, а объемом капитализации (т.е. количеством реальных денег, которые покупатели в нее вложили). Инвестировать лучше в несколько криптовалют сразу, а не в одну.

Данные советы помогут максимально повысить эффективность вложений и свести к минимуму риски.