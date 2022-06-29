Историк рассказал о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

«Многие люди даже не знали, какой вклад они вносят в победу. Часто от них можно было услышать фразу «копали окопы», но все было не так просто», – рассказал историк Федор Козлов газете ВЗГЛЯД. В Козловском районе Чувашии 1 июля состоится открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в честь тех, кто воздвигал Сурский и Казанский оборонительный рубежи во время Великой Отечественной войны.

«2021 год был объявлен в Чувашии годом памяти подвига тружеников строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы проводили конференции, общались со школьниками. Тогда и родилась идея построить мемориал «Строителям безмолвных рубежей», чтобы увековечить память о тружениках тыла», – рассказал кандидат исторических наук, замдиректора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики Федор Козлов.

Историк подчеркнул, что торжественное открытие комплекса, которое состоится 1 июля, очень значимое событие. «Этот монумент не просто дань памяти тем людям, которые строили линии обороны. Это еще и напоминание подрастающему поколению. Это центр, который будет заниматься патриотическим воспитанием», – констатировал историк.

Добавим, что в среду в Александровском саду у стен Кремля прошла церемония зажжения огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата. Частицу Вечного огня доставят из Москвы автопробегом в Чувашию для зажжения на мемориале «Строителям безмолвных рубежей». Открытие мемориала, как уже было сказано выше, запланировано на 1 июля в Козловском районе. Именно в этот день в 1941 году впервые прозвучал лозунг «Все для фронта, все для Победы!», объединивший жителей всех регионов страны, где работали промышленные предприятия и строились оборонительные рубежи.

Для транспортировки частицы Вечного огня специалисты изготовили специальное оборудование. Это переносное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, которые могут гореть при любой погоде, а также средства для перевозки частицы в самолете. По маршруту следования огня колонну будут встречать праздничной программой с участием патриотических клубов и ветеранов в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Прибытие автоколонны в Чувашию ожидается 30 июня.

Козлов напомнил, что до сих пор имена многих строителей оборонительных рубежей остаются неизвестными. «Когда из какого-то колхоза забирали бригаду, то, к сожалению, их фамилии не записывали. Восстановить имена участников невозможно ни по архивным документам, ни по воспоминаниям. Многие люди даже не знали, какой вклад они вносят в победу. Часто от них можно было услышать фразу «копали окопы», потому что они сами воспринимали это как естественную вещь», – рассказал историк.

Козлов напомнил, что в октябре 1941 года, когда немцы стояли под Москвой, никто не знал, выстоит ли столица. «Поэтому 16 октября 1941 года было принято решение о создании новой линии оборонительных рубежей, чтобы защитить Поволжье и Уральский регион, где формировалась новая промышленная площадка», – добавил собеседник.

Строительство продолжалось с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года. За это время были вырыты сотни километров противотанковых рвов, сооружены сотни эскарпов (противотанковые земляные заграждения в виде высокого крутого среза ската возвышенности), построены тысячи огневых точек и землянок, командно-наблюдательных пунктов.

«На строительство линий обороны были мобилизованы больше 180 тыс. человек. Люди пользовались подручными средствами – лопатой, ломом. В основном это были женщины, подростки и старики, – указал Козлов. – В Чувашии линии обороны возводились фактически в ручном режиме: снимали пласт льда, разводили костер, после чего земля начинала оттаивать и ее можно было долбить. А на территории нынешнего Татарстана для этих же целей использовалась взрывчатка».

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