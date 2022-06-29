 

Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина

29.06.2022, 20:00, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по Группе двадцати (G20) не бойкотировать предстоящий саммит «двадцатки», если в нем будет лично участвовать президент РФ Владимир Путин.

По словам британского премьера, он будет «искренне изумлен», если Путин посетит саммит лично.

«Да, он получил формальное приглашение, но сомневаюсь, что он туда поедет. Вопрос в том, должны ли мы, будучи странами Запада, оставить пустыми свои кресла [за переговорным столом] на саммите G20 и предоставить подиум Китаю, России? <…> Мне кажется, что если вы покидаете мероприятие уровня G20, то просто даете возможность другим странам вести пропаганду», – приводит ТАСС слова Джонсона.

Он считает, что Западу необходимо «делать больше, чтобы склонить на свою сторону» те государства, где ситуация в Украине «вызывает смешанные чувства» и нет готовности резко выступить против России.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что реакция Запада на возможное участие президента РФ Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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