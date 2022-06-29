В Кривом Роге решили переименовать улицы в честь Байдена и Джонсона

Улицы Кривого Рога, чьи названия связаны с Россией и ее культурой, могут переименовать в честь президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил заммэра города Сергей Милютин.

«В Кривом Роге планируют переименовать улицы с российскими топонимами. Появятся в том числе улицы Байдена, Бориса Джонсона, [конгрессмена] Виктории Спартц и «Джавелинов» (американский противотанковый комплекс – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ТАСС слова Милютина.

По данным издания «Страны», в честь Джонсона могут переименовать улицу, которая носит имя летчика, Героя Советского Союза Михаила Водопьянова, в честь американского сенатора Джона Маккейна – улицу Армавирскую. Всего в родном городе президента Украины Владимира Зеленского планируется переименовать десятки улиц, в том числе Курчатова и Лермонтова.

После госпереворота в 2014 году в Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц.

Ранее власти Киева захотели переименовать названную в честь Толстого станцию метро.

До этого электронная петиция о переименовании улиц классика российской литература Александра Пушкина в улицы американского писателя Стивена Кинга размещена на официальном интернет-представительстве президента Украины.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе переименуют улицы, названные именами русских деятелей. А в Ивано-Франковске переименовали более 20 улиц, названных в честь русских писателей, композиторов, ученых.

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