Мнение: Силы развертывания

Увеличение численности сил быстрого реагирования НАТО в Европе до уровня почти пиковых значений времен Холодной войны говорит о двух сюжетах использования и применения этих сил.

В невоенное время трехсоттысячная группировка НАТО (а стоит понимать, что теперь, с принятием Швеции и Финляндии в альянс НАТО имеет полное право размещать контингенты в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, чего не было даже в Холодную войну), в общем пока эта группировка является инструментом сдерживания.

В случае атаки Кремля на любую из стран НАТО силы быстрого развертывания НАТО, без сомнения, включатся в боевые действия на территории Украины (в каком формате и качестве — это отдельный вопрос), и плюсом к этому нужно всегда держать в голове тотальное превосходство флота НАТО над российским. Теоретически у России есть ответ в виде подводных лодок с ядерным оружием — но это уже следующий уровень противостояния, на который еще нужно решиться. В неядерном исполнении шансов у российского флота нет. Что автоматически ставит под вопрос существование Балтийского и Северного флотов как минимум. Черноморский флот занят Украиной, Тихоокеанский, без сомнения, будет немедленно занят противостоянием как с флотом США на Тихом океане, так и с флотом союзников — Японии в первую очередь, которая, конечно же, с удовольствием включится в события. У нее уже есть целый список задач, которые она будет решать, и Курильские острова с Сахалином здесь будут первыми в списке, но, думаю, не главными.

Есть ли у Кремля адекватный или хотя бы сравнимый ответ на неядерный конфликт с НАТО? Кроме мобилизации — нет. Но ее еще нужно суметь провести, в чем, будем говорить откровенно, есть серьезные сомнения. Не бывает так, что страна в руинах, а одна какая-то система — молодец. Катастрофа страны касается всех ее структур и всего функционала, не нужно иллюзий.

Второй сюжет применения трехсоттысячной группировки НАТО — вне зависимости от того, состоится столкновение или нет, но крах России (а вот к этому правящая клика ведет страну ускоренным маршем) поставит вопрос о взятии под контроль особо опасных объектов на всей весьма необъятной территории. И прежними 40 тысячами здесь точно не обойдется. Поэтому и резкое увеличение численности сил быстрого развертывания плюс отдельные страны вроде той же Польши уже объявили о существенном увеличении численности своих армий.

Проще говоря — формируется оккупационный потенциал как НАТО в целом, так и отдельных стран в его составе.

Нужно понимать, что это уже не просто политические заявления и декларации. Это создание структуры, которая будет готова к выполнению задач. Насколько хорошо — это отдельный вопрос, но созданная заранее, она дает в руки НАТО возможность реагировать буквально сразу. Как любит говорить один великий геополитик – «без раскачки».

Один государственный деятель принял страну с сохой и оставил ее с ядерной бомбой. Другой идет противоположным курсом — принял страну с ядерной бомбой, а вот оставит ли он ее хотя бы с сохой — тут есть сильные сомнения.

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