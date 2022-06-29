«Когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая!»: мантры счастья, которые научат видеть хорошее в плохом

Пессимисты часто называют себя реалистами и думают, что видят мир в реальном свете, а не сквозь розовые очки. Так ли это? И можно ли заставить себя быть более позитивным, замечать вокруг хорошее, радоваться приятным мелочам? Специалисты говорят, что это не только можно, но и нужно сделать. Испытывать по жизни позитивный настрой гораздо полезнее. Вот 5 основных мантр, усвоив которые, вы станете гораздо счастливее.

«У меня проблемы. И что?»

Счастливые люди — не те, у которых нет проблем. Это те, кто умеет с ними правильно обращаться. Если вы завидуете другим, это ничуть не поможет вашему прогрессу. Не думайте, что кому-то проще, чем вам. Это не так.

Проблемы есть у всех, жизнь полна взлетов и падений, но специально ждать чего-то страшного впереди не стоит. Радостные моменты надо проживать, а проблемы решать. Так живут все — просто не каждый это осознает.

«Счастье совершенно относительно»

Когда вы говорите: «Я сдаюсь», подумайте о том, как кто-то другой говорит: «Боже, какой шанс!» Если вы в основном пессимистичны, вы никогда не поймете, как люди могут быть просто счастливы при определенных обстоятельствах. Вам кажется непостижимым быть в полной гармонии с тем, что вы имеете. Вы не можете понять, что есть жизнь и даже счастье даже у тех, кто по вашим понятиям «внизу».

Подумайте, что другие отдали бы многое, чтобы оказаться на вашем месте. Они с радостью обменялись бы с вами в любое время, даже если вы чувствуете, что ваш собственный маленький мир полностью рухнул, что ваша жизнь вообще не имеет смысла. Если дела идут не так, как вы хотите, стоит посмотреть на то, что произошло, с несколько иной точки зрения.

«Я сожалею о прошлом, но живу настоящим»

Когда закрывается одна дверь счастья, открывается другая. Но мы часто оглядываемся на закрытую дверь так долго, что не замечаем ту, что открылась перед нами. Многие несчастливы в настоящем не потому, что у них нет всех возможности все изменить, а потому, что они все еще пережевывают прошлое.

Что случилось, то случилось, ничего уже не исправишь. Всегда есть варианты, которые вы можете использовать для компенсации, если это необходимо. Но многие носят обиды годами и даже всю жизнь. Если вы делаете это тоже, вы причиняете себе лишнюю боль. Вы не даете себе шанса на счастье только потому, что не желаете замечать новые возможности на панели задач.

«Дороги к счастью нет. Сама дорога – это счастье»

У каждого наступает момент в жизни, когда он начнет думать о смысле. Кто-то философствует об этом во время травм и поворотных событий, кто-то в силу возраста начинает бороться со сложными проблемами. Нет никого, кто мог бы универсально ответить на вопрос о смысле жизни, ибо у всех разные цели и разные причины жить.

Если, с другой стороны, вы смотрите на собственную жизнь как на возможность стать счастливым, то поиск цели выглядит уже иначе. Конечно, те, кто усовершенствовал позитивный настрой, уже счастливы, что светит солнце, но проект начинается не с этого. Чем больше узнаешь мир со всеми его трудностями, тем больше начинаешь ценить то, что тебе дано.

«Я ценю то, что у меня есть»

Успешный человек получает то, что хочет. Счастливый человек доволен тем, что у него есть. Ключ к счастью — уметь ценить то, что дается, видеть хорошее во всем. Если вы пытаетесь вписать такую концепцию в свою собственную жизнь, со временем для вас будет важно не всегда добиваться желаемого, а скорее получать удовольствие от повседневных радостей.

Повышение по службе не так сладко, если вы не приложили максимум усилий для новой должности. Вы не будете так ценить свои отношения, если в начале все шло слишком гладко. Радуйтесь, когда что-то дается легко, но никогда не забывайте, что если вам приходится за что-то бороться и пытаться учиться, развиваться, радоваться на этом пути, то конечный результат намного слаще.