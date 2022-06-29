Independent – «Россия будет представлять ещё большую угрозу» — глава британской армии призвал готовиться к борьбе в Европе

Генерал Патрик Сандерс призвал укреплять Вооружённые силы Великобритании и НАТО на фоне российской угрозы», которая со временем станет ещё более острой, передаёт The Independent. По словам генерала, он не знает, чем закончится спецоперация на Украине, но полагает, что «в большинстве сценариев РФ будет представлять ещё большую угрозу европейской безопасности после Украины, чем до неё».



Twitter

Новый глава британской армии генерал Патрик Сандерс заявил, что Великобритания и её союзники должны быть «безоговорочно готовы к борьбе» в случае атаки РФ на территорию НАТО, сообщает The Independent.

По словам начальника Генерального штаба, Россия, скорее всего, выйдет из конфликта на Украине в качестве ещё большей угрозы европейской безопасности, в связи с чем у Североатлантического альянса должны быть силы для сдерживания страны.

Выступая на конференции Королевского института сухопутных войск в Лондоне, Сандерс назвал «ошибочным» любое дальнейшее сокращение численности британской армии. На фоне решения Североатлантического альянса значительно увеличить численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, до более чем 300 тыс. военнослужащих, генерал призвал укреплять армию Великобритании.

«Чтобы добиться успеха, британская армия, совместно с нашими союзниками и партнёрами по НАТО, должна быть на месте или в особо высокой степени готовности — в идеале сочетать и то, и другое», — приводит издание слова Сандерса.

Начальник Генерального штаба сравнил нынешнюю ситуацию с периодом перед Второй мировой войной, заявив, что действия РФ на Украине представляют самую большую угрозу «европейскому миру и демократии» за последние десятилетия. По его мнению, президент РФ Владимир Путин намерен «восстановить земли исторической России», в связи с чем «российская угроза» со временем станет ещё более острой.

«Это наш момент 1937 года», — заявил Сандерс, добавив, что пока Великобритания «не находится в состоянии войны, но должна действовать быстро, чтобы не оказаться втянутой в неё».

По его словам, хотя он не знает, чем закончится российская спецоперация на Украине, генерал полагает, что «в большинстве сценариев РФ будет представлять ещё большую угрозу европейской безопасности после Украины, чем до неё», пишет The Independent.