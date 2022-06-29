Мнение: Вырождение американских элит, сокращение переработок и способы накопления на квартиру

1. Очередной скандал с сыном президента Байдена. Как выяснилось, он не просто спустил кучу денег на девушек с низкой социальной ответственностью — это были ещё и конкретно русскоязычные девушки. Правда, на главной странице эскорт-агентства сейчас стоит кнопка «Поможем Украине», но американцы русских от украинцев не отличают, так что для них это просто «русские». А Байден-младший, соответственно, не только похотливый наркоман, но и опасный дурак, попавшийся на крючок обворожительным шпионкам (ссылка).

Что ещё забавнее, крутой бизнесмен Хантер Байден, получивший после Майдана 2014 контроль над значительной частью экономики Украины, оказался нищим зиц-председателем. Он вынужден клянчить у отца деньги на карманные расходы, причём по мелочи, по 5 тысяч долларов. Больше ему отец не перечисляет, так как на его личных карточках установлен лимит на операции, а нормального помощника, который решал бы такие проблемы в ручном режиме, у президента Байдена нет.

Вся эта история — большой позор для США. Порочность политических династий Америки не является новостью, скандал с блудницами мог бы разразиться и 50 лет назад, и 100 лет назад. Главная проблема для США заключается в бытовой мелочности президентской драмы. И сам президент Байден, и его ближайшее окружение слишком мелки даже для управления провинциальным райцентром. Это как с деревенским пьянчугой: управлять велосипедом он может вполне сносно, падая не чаще трёх раз на километр, но если посадить его за штурвал Ту-204, ничем хорошим это не кончится.

2. Несмотря на кризис и напряжённую международную обстановку, россияне теперь реже работают сверхурочно (если верить опросам). Впрочем представители некоторых профессий по-прежнему себя не берегут (ссылка):



В 2022 году россияне стали меньше перерабатывать по сравнению с 2021 годом, выяснил в ходе опроса сервис SuperJob. При этом 54 процента респондентов работают сверхурочно — в среднем они трудятся на 28 процентов дольше нормы.

Согласно опросу, в 2021 году неперерабатывающих россиян (30 процентов) было меньше, чем в 2022 году (35 процентов). Число респондентов, перерабатывающих на 11-25 процентов от нормы, снизилось в 2022 году с 20 до 17 процентов, а тех, кто работал дольше на 26-50 процентов — с 15 до 13 процентов. Количество россиян, работающих сверх нормы на 50 процентов, не изменилось (10 процентов). За год сотрудников, которым приходится трудиться сверхурочно, стало больше среди менеджеров по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще приходится оставаться сверх графика фармацевтам, экономистам, пиарщикам, администраторам, воспитателям и медсестрам. По длительности переработок лидируют медсестры и учителя — они работают в среднем на 40 процентов дольше, чем предполагает трудовой договор. За ними следуют врачи и менеджеры по логистике (34 процента), юристы (33 процента), водители (31 процент), воспитатели (29 процентов) и администраторы (28 процентов). Меньше всего перерабатывают программисты и системные администраторы.

3. В Школе капитализма я размышляю о способах накоплениях на вторую квартиру. Процитирую начало поста (ссылка):

Покупка первой квартиры в ипотеку — достойная рассмотрения идея, сразу по многим причинам. Во-первых, нам ведь всё равно надо где-то жить, так что переезжая в ипотечную квартиру, мы сразу же начинаем серьёзно экономить на аренде. Это тот редкий случай, когда у обывателя есть возможность нагнуть систему, влезть в кредит с выгодой для себя.

Второй плюс — раз мы берём первую квартиру в ипотеку, значит крупной собственности у нас нет. Следовательно, даже в случае личной финансовой катастрофы у нас ничего поверх ипотечной квартиры не отберут. Это снижает риски и, что более важно, экономит нервы.

Третий плюс — жить в собственной квартире гораздо приятнее, чем на съёмной, даже если мы снимаем у лучших хозяев в мире. Лично мне с хозяевами съемных квартир всегда везло, но всё же своя квартира — это совсем другое по уровню надёжности и комфорта.

Минусов у первой ипотеки не так много. Поэтому если молодая семья выбирает между «жить с родителями», «арендовать» и «взять в ипотеку», то ипотека выглядит основным вариантом.