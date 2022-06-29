 

В Екатеринбурге парк им. XXII Партсъезда переименовали в парк им. XX Партсъезда

29.06.2022, 19:32, Разное
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Спустя полгода после повторного открытия наблюдательные горожане обратили внимание, что у крупнейшей в центре Екатеринбурга зелёной зоны сменилось имя.

Если ранее этот парк назывался «имени XXII партсъезда», то после реконструкции название скорректировалось до «имени XX партсъезда». Причину таких пертурбаций прояснил мэр города.

– Реконструкция была задумана и начата ещё до пандемии коронавируса, а заканчивали мы её уже в 2021 году. По понятным причинам нам пришлось оптимизировать затраты на рекреационные зоны в пользу медицины. Стелу с названием парка немного уменьшили, два символа на неё просто не поместились, – заметил градоначальник.

Свою позицию относительно переименования высказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– Что дал стране двадцать второй съезд? Единственное полезное действие – это решение о выносе из Мавзолея тела Иосифа Сталина и его последующее сожжение. Но этого мало! Мало для того, чтобы носить имя парка в центре Екатеринбурга. Совсем другое дело – двадцатый съезд – поворотный момент в истории всего человечества! – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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