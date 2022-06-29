Мнение: Ужесточается закон о публикациях фейков о ВС РФ в СМИ

Ужесточается закон о публикациях фейков в СМИ. Теперь при первом же эпизоде СМИ будут закрывать сразу на 3 месяца.

За публикацию фейков российским СМИ грозит приостановка деятельности

Соответствующую поправку депутаты Госдумы приняли сегодня, сообщает ТАСС. В случае первой публикации недостоверной информации СМИ грозит приостановка работы на три месяца.

Парламентарии отмечают, что эта мера будет применяться в том случае, если СМИ опубликуют ложную информацию по событиям, имеющим общественную значимость, и тем самым создадут угрозу для жизни и здоровья граждан, спровоцируют массовые беспорядки или другие тяжкие последствия для государства и общества.

Приостановка деятельности грозит изданиям и интернет-изданиям в том случае, если они попытаются дискредитировать Вооруженные силы РФ, оскорбить государство и его символы, органы государственной власти, человеческое достоинство.

https://t.me/boris_rozhin/55546 – цинк

В общем, будьте осторожны в публикациях, формулировки закона там очень расплывчатые, так что подтянуть могут за многое.

У меня кстати недавнюю запись в ЖЖ про высер Латыниной про "ловушку в Северодонецке" ЖЖ заморозил по требованию. Оказывается даже если такое публикуешь с целью высмеивания и глума, то это тоже нарушение.

С другой стороны, вполне понятно, что во время войны военная цензура так или иначе неизбежна. У нас она пока по весьма лайтовому варианту. идет.

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