 

“Пели песни казаки”: почему атаманы не следуют традициям предков-воинов

29.06.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Встреча прошла благодаря гранту Министерства внутренней политики Мурманской области. Денежные средства выделены на развитие казачьего военно-патриотического клуба “Финист” при Туломском ХКО.

Видео и фото с мероприятия опубликовали в Сети. Разместившись за столом Игорь Чипизубов исполнил народную песню сословия — “Там шли, шли два брата с турецкого фронта, с турецкого фронта домой”. Она посвящена событиям русско-турецкой войны.

Казаки — воинствующее сословие. Сражения составляли основу их жизни, что отразилось в народном творчестве. Практически весь репертуар сообщества сопровождается историями о походах, боях и разлуке с родными краями.

Однако современное “войско” казаков не спешит разделить славу своих предков. Атаманы громко заявляют о сохранении традиций, проводят мастер-классы, состязания по рубке шашкой, езде на конях. Тем не менее реальная битва за Родину проходит при минимальном участии воинского сословия.

Пока российские подразделения и союзные силы Донецкой и Луганской народных республик освобождают Донбасс в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины региональные казачьи сообщества поют песни, составляют учебники истории и организовывают конкурсы.

Многие атаманы еще в 2014 году готовились отправить свои войска на защиту мирных жителей Донбасса. Они ждали официального разрешения властей, которое в то время так и не поступило. Тем не менее отдельные отряды записались в добровольцы и помогали людям на местах. Правительство РФ начало СВО еще в феврале, что развязало руки казачьему сообществу, однако этим шансом воспользовались лишь единицы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / В Кремле ответили ждущему сигналы о признании Крыма Лукашенко

27.03.21 / Фрегат Северного флота выпустил ракету по цели на Новой Земле под наблюдением британского самолета-разведчика

12.06.22 / На митинге в компании «Сима-Ленд» сожгли царский манифест от 19 февраля 1861 года

04.02.22 / Петербургские коммунальщики по ошибке вывезли вместе со снегом на свалку Медный всадник

07.06.22 / Не желтый с красным: Российский McDonald’s подал заявку на регистрацию новых цветов логотипа

05.11.21 / Участники климатического форума в Глазго выбросили в море 14 тонн пластиковых стаканчиков

13.04.22 / Премьер Сингапура предостерёг США от изоляции Китая из-за ситуации на Украине

08.02.21 / Сомали объявляет чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

27.03.22 / Девяти российским военным вручили ордена Мужества

22.03.22 / Актуальна во все времена: с чем модно сочетать этой весной классическую рубашку на пуговицах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика