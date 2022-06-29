 

Херсонские власти решили организовать работу правоохранителей по российским законам

29.06.2022, 18:35, Новости дня
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Работу херсонских правоохранительных органов планируется организовать согласно российскому законодательству, такое решение принял глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, сообщили в пресс-службе ВГА.

«Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо издал указ об обеспечении на территории Херсонской области законности и правопорядка. С этой целью организовано оповещение населения о полномочиях правоохранительных органов и ответственности за невыполнение их требований», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что регулирование осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Уголовным кодексом России.

Ранее в Херсоне открылось первое отделение российского Промсвязьбанка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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