Херсонские власти решили организовать работу правоохранителей по российским законам
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Работу херсонских правоохранительных органов планируется организовать согласно российскому законодательству, такое решение принял глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, сообщили в пресс-службе ВГА.
«Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо издал указ об обеспечении на территории Херсонской области законности и правопорядка. С этой целью организовано оповещение населения о полномочиях правоохранительных органов и ответственности за невыполнение их требований», – цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что регулирование осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Уголовным кодексом России.
Ранее в Херсоне открылось первое отделение российского Промсвязьбанка.
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