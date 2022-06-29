Корзинка из рафии, сумка с бахромой и размера XL: яркие аксессуары, с которыми можно прогуляться не только на пляж, но и по городу

Лето – чудесная пора, когда так и хочется достать наконец-то из шкафа самые невесомые белые платья, яркие купальники и стильные аксессуары. Фактурные колоритные сумки сегодня можно увидеть не только на пляжах. Какие варианты выбирают для дополнения своих образов модницы из больших городов?

Больше сумок ярких и разных

Крупные вместительные сумки из рафии в этом сезоне покинули пляжи. Такой аксессуар добавит красок вашим будням. Выбирайте варианты в ярких оттенках и не бойтесь экспериментировать.

Плетеные сумки-корзинки способны подчеркнуть любой образ. Комбинируйте их с обувью на каблуках, и/или романтичными платьями. Прекрасно подойдет такая сумка и для работы или похода в магазин.

Всем нам летом хочется больше свободы и немного легкомыслия. Отражением этих эмоций являются яркие текстильные сумки. Выбирайте принт по вкусу и наслаждайтесь вместительностью и легкостью своей компаньонки. Обратите внимание на интересные вариации в технике макраме с пышной бородой и интересной фактурой.

Внимания заслуживают вязаные или вышитые сумки. Этот аксессуар идеально подойдет мечтательницам и романтичным натурам. Актуальны такие сумки будут на протяжении всего сезона, до самой середины осени и первых заморозков.