 

Корзинка из рафии, сумка с бахромой и размера XL: яркие аксессуары, с которыми можно прогуляться не только на пляж, но и по городу

29.06.2022, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лето – чудесная пора, когда так и хочется достать наконец-то из шкафа самые невесомые белые платья, яркие купальники и стильные аксессуары. Фактурные колоритные сумки сегодня можно увидеть не только на пляжах. Какие варианты выбирают для дополнения своих образов модницы из больших городов?

Больше сумок ярких и разных

Крупные вместительные сумки из рафии в этом сезоне покинули пляжи. Такой аксессуар добавит красок вашим будням. Выбирайте варианты в ярких оттенках и не бойтесь экспериментировать.

Плетеные сумки-корзинки способны подчеркнуть любой образ. Комбинируйте их с обувью на каблуках, и/или романтичными платьями. Прекрасно подойдет такая сумка и для работы или похода в магазин.

Всем нам летом хочется больше свободы и немного легкомыслия. Отражением этих эмоций являются яркие текстильные сумки. Выбирайте принт по вкусу и наслаждайтесь вместительностью и легкостью своей компаньонки. Обратите внимание на интересные вариации в технике макраме с пышной бородой и интересной фактурой.

Внимания заслуживают вязаные или вышитые сумки. Этот аксессуар идеально подойдет мечтательницам и романтичным натурам. Актуальны такие сумки будут на протяжении всего сезона, до самой середины осени и первых заморозков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03.22 / Z в России

09.03.22 / Мнение: Стагфляция, дефицит удобрений и дефицит пшеницы

03.02.22 / Стоматолог спас загадочного клиента, который живет в аквариуме и подарил ему улыбку

05.07.21 / На «Иннопроме» подписано соглашение о ремонте детского сада в селе Арамашево

28.12.21 / ручки с логотипом

19.05.21 / PhonePe ведет переговоры о приобретении индийского магазина приложений Indus OS

10.02.22 / Так в чем же женственность? Объяснение этой энергии, как ее видят мужчины

29.05.22 / Мнение: Кадыров и Польша

26.02.21 / Удручающая деградация Spectator’a или Почему так много его бывших авторов теперь пишут для RT

27.02.22 / МИД Латвии внес Баскова в черный список

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика