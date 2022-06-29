Госдума запретила россиянам посещать страны НАТО
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Российский парламент принял сразу в трёх чтениях закон,
запрещающий гражданам России въезжать в страны Северо-Атлантического альянса.
Запрет вступает в действие 1 июля.
В настоящий момент в НАТО входит 30 государств. Теперь все
они без исключений недоступны для россиян. Партия «Новые люди» предлагала
поправку, запрещающую поездки не только в страны-члены Альянса, но и в
страны-кандидаты, а также государства-участники программы «Партнёрство во имя
мира», однако её отклонили как избыточную. Закон же в целом приняли
единогласно.
«Совокупные военные расходы стран НАТО составляют 57% всех
затрат на оборону в мире. Это прямое доказательство агрессивных намерений блока
и его опасности для России. Любая поездка в одну из этих стран может обернуться
для нашего гражданина арестом, вербовкой или вредным влиянием на взгляды и
убеждения», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
С 1 июля всем россиянам, кроме дипломатов, чиновников,
депутатов и членов их семей, запрещается въезжать в страны НАТО. Если они уже
находятся там, им следует в срок до 3 июля выехать в ближайшую страну, не
входящую в блок, а лучше вернуться в Россию. С 5 июля пребывание в стране НАТО
будет считаться уголовным преступлением. Граждан, нарушающих запрет, Россия
будет разыскивать через Интерпол и добиваться их экстрадиции.
Чтобы успеть утвердить закон до вступления его в силу, Совет
Федерации соберётся на экстренное ночное заседание. Сразу после него документ
поступит на подпись президенту.
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