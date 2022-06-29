Госдума запретила россиянам посещать страны НАТО

Российский парламент принял сразу в трёх чтениях закон,

запрещающий гражданам России въезжать в страны Северо-Атлантического альянса.

Запрет вступает в действие 1 июля.

В настоящий момент в НАТО входит 30 государств. Теперь все

они без исключений недоступны для россиян. Партия «Новые люди» предлагала

поправку, запрещающую поездки не только в страны-члены Альянса, но и в

страны-кандидаты, а также государства-участники программы «Партнёрство во имя

мира», однако её отклонили как избыточную. Закон же в целом приняли

единогласно.

«Совокупные военные расходы стран НАТО составляют 57% всех

затрат на оборону в мире. Это прямое доказательство агрессивных намерений блока

и его опасности для России. Любая поездка в одну из этих стран может обернуться

для нашего гражданина арестом, вербовкой или вредным влиянием на взгляды и

убеждения», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

С 1 июля всем россиянам, кроме дипломатов, чиновников,

депутатов и членов их семей, запрещается въезжать в страны НАТО. Если они уже

находятся там, им следует в срок до 3 июля выехать в ближайшую страну, не

входящую в блок, а лучше вернуться в Россию. С 5 июля пребывание в стране НАТО

будет считаться уголовным преступлением. Граждан, нарушающих запрет, Россия

будет разыскивать через Интерпол и добиваться их экстрадиции.

Чтобы успеть утвердить закон до вступления его в силу, Совет

Федерации соберётся на экстренное ночное заседание. Сразу после него документ

поступит на подпись президенту.

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