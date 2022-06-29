 

“Обеспечен реальными товарами”: Володин назвал причины укрепления рубля

29.06.2022, 17:22, Разное
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“Рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. Поэтому наша национальная валюта укрепляется”, – объяснил политик.

Что касается евро, то страны ЕС привыкли жить в долг, который у ряда государств достиг критического размера, заявил Володин. Так, размер задолженности Италии составляет 150,56% к ВВП, Испании – 116,38%, Франции – 112,58%.

По словам спикера, раньше богатые страны ЕС могли оказывать помощь соседям, но сейчас у них самих проблемы. Он напомнил, что семь лет назад Германия и другие североевропейские государства спасали Грецию от дефолта, но сегодня они вряд ли смогут помочь.

Ситуация в Евросоюзе выгодна США, считает Володин. “Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы”, – добавил он.

Проблемы в ЕС будут усугубляться, полагает политик. Он не исключил, что европейские страны могут отказаться от ослабевшего евро и вернуться к национальным валютам.

Во вторник, 28 июня, в ходе торгов на Московской бирже рубль обновил многолетние максимумы к доллару и евро. Курс американской валюты опустился ниже 52 рублей, евро подешевел до 54,55 рубля впервые с мая 2015 года.



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