 

“Это кошмар!”: Разлагающееся тело покойника Нарцисса не могут засунуть в гроб

29.06.2022, 17:22, Разное
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Знаменитый камерунский певец умер больше недели назад, однако его труп до сих пор не предали земле. Прощание с артистом планировалось уже несколько раз: сначала 25 июня, потом 28-го, а теперь перенесено на 30-е. Между тем, в Москве уже несколько дней стоит по-настоящему африканская жара, что ускоряет процесс разложения тела Пьера Нарцисса.

Война между женой и родственниками “шоколадного зайца” в самом разгаре. Посольство Камеруна не выдало Валерии Калачевой тело мужа на церемонию прощания, а сейчас оно находится в морге – все из-за той же волокиты с документами, которая началась из-за родни певца, переживающей за то, что он будет похоронен в России. “Они не дают завтра тело на прощание опять… Война с матерью и сестрой. Это кошмар!” – сказала разъяренная жена покойного.

Троюродная сестра Пьера Нарцисса Виктория пояснила, что, несмотря на долгие годы жизни в России, певец должен быть погребен там, где его корни. А что касается жены и дочери, то они могут присутствовать на похоронах в Камеруне. Кроме того, по ее словам, по документам он находится в разводе с супругой, а значит, первыми лицами для захоронения выступают родители.

Однако даже если труп артиста окажется в ближайшие дни на родине, его пока не смогут засунуть в гроб – просто потому, что его еще нет. Как оказалось, в Африке диаспора собирает деньги на покупку цинкового гроба для Пьера Нарцисса, за который придется отдать внушительную сумму.



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