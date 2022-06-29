“Очень тяжело”: Стали известны последние слова Шатунова перед смертью

Многие до сих пор не могут поверить в смерть солиста “Ласкового мая”, ведь случилось это совершенно внезапно. Перед трагедией артист проводил время с друзьями, спокойно ел раков и внезапно почувствовал себя плохо. Юрия Шатунова повезли в больницу, однако спасти его не удалось.

Новость о кончине музыканта прозвучала как гром среди ясного неба не только для фанатов по всей России, но и его близких и друзей. Ведь с некоторыми, как оказалось, он разговаривал прямо перед трагедией. Так, накануне смерти солист “Ласкового мая” общался со своим приятелем Андреем Картавцевым. Он, как оказалось, написал для друга песню, которую уже, к сожалению, публика никогда не услышит в его исполнении.

Так вот, примерно в 16:30 он давал Юрию Шатунову оценить кусочек своего произведения. “Он говорит: “Здорово!”, – цитирует последние слова артиста перед смертью Андрей Картавцев. А уже на следующий день он получил грустное известие: музыкант скончался.

К слову, сейчас многие винят в произошедшем Андрея Разина, который запрещал певцу исполнять хиты “Ласкового мая” и долгое время судился с ним. Друг кумира миллионов считает, что все эти разбирательства негативно повлияли на его здоровье. “Это было очень тяжело для него, я его в таком состоянии никогда не видел раньше”, – описал состояние Юрия Шатунова перед смертью его друг.