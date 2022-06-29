 

“Очень тяжело”: Стали известны последние слова Шатунова перед смертью

29.06.2022, 17:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие до сих пор не могут поверить в смерть солиста “Ласкового мая”, ведь случилось это совершенно внезапно. Перед трагедией артист проводил время с друзьями, спокойно ел раков и внезапно почувствовал себя плохо. Юрия Шатунова повезли в больницу, однако спасти его не удалось.

Новость о кончине музыканта прозвучала как гром среди ясного неба не только для фанатов по всей России, но и его близких и друзей. Ведь с некоторыми, как оказалось, он разговаривал прямо перед трагедией. Так, накануне смерти солист “Ласкового мая” общался со своим приятелем Андреем Картавцевым. Он, как оказалось, написал для друга песню, которую уже, к сожалению, публика никогда не услышит в его исполнении.

Так вот, примерно в 16:30 он давал Юрию Шатунову оценить кусочек своего произведения. “Он говорит: “Здорово!”, – цитирует последние слова артиста перед смертью Андрей Картавцев. А уже на следующий день он получил грустное известие: музыкант скончался.

К слову, сейчас многие винят в произошедшем Андрея Разина, который запрещал певцу исполнять хиты “Ласкового мая” и долгое время судился с ним. Друг кумира миллионов считает, что все эти разбирательства негативно повлияли на его здоровье. “Это было очень тяжело для него, я его в таком состоянии никогда не видел раньше”, – описал состояние Юрия Шатунова перед смертью его друг.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05.22 / Спасли от голода: Армия России помогает мирным жителям освобожденных территорий от украинцев

29.06.21 / Подкормка озимого чеснока: какие удобрения нужно внести в конце июня

22.03.21 / Путин уже не первый раз глумится над Байденом

03.07.21 / Как совместить тренды с собственным стилем: модные сочетания, которые носят летом француженки

18.06.22 / Много кондиционера и мало стрижек: типичные привычки, которыми мы ежедневно портим свои волосы

25.11.21 / Панические атаки: 6 причин для беспокойства

25.02.22 / Мнение: Россия не позволит нацистам править на Украине

20.10.20 / Король Виллем-Александр и королева Максима завершили отпуск в Греции через день после его начала из-за негодования народа

06.05.22 / «Нападки на нашу демократию» — экс-конгрессмен раскритиковала Байдена, назвавшего оппозицию экстремистами

31.08.21 / В рамках акции «Сохраним лес» активисты высадили 100 деревьев редких пород на даче прокурора района

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика