 

Канцлера Шольца развеселил вопрос о гарантиях безопасности для Украины: видео

29.06.2022, 17:20, Разное
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Как сообщил телеканал “360” со ссылкой на немецкое издание Welt, на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер получил вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Одна из журналисток спросила политика, не мог бы он поконкретнее рассказать об обещанных Киеву “Большой семеркой” гарантиях после завершения спецоперации – пишет RT.

По какой-то причине этот серьезный вопрос развеселил Шольца.

“Да… Мог бы,” – ответил канцлер и рассмеялся.

Судя по всему, вопрос не только развеселил политика, но и поставил его в тупик, так как никаких подробностей не последовало. Разведя руками и выдержав паузу, канцлер дал понять, что на этом его ответ закончен – сообщили URA.RU.



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