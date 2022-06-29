 

США и их союзники заблокировали российские активы на 330 млрд долларов

29.06.2022, 17:09, Новости дня
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США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 млрд долларов за последние 100 дней, сообщило министерство финансов США.

«За 100 дней с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции санкционных россиян от международной финансовой системы, члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 млрд долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсов, а также заблокировали около 300 млрд долларов активов Центрального банка России», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что участники международной группы захватили, заморозили или задержали яхты и иные суда, недвижимое имущество, а также ограничили доступ РФ к глобальной финансовой системе.

«В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений», – подчеркнули в минфине США.

Как сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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