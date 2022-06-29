 

Узнавшую о раке лысую Чехову перекосило в адских муках: Ужасы

29.06.2022, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезда не только мастерски меняет наряды и легко теряет объемы в реальной жизни, но и может побаловаться с преображениями в Сети. Например, сегодня Анфиса Чехова показалась в своем микроблоге в какой-то невероятной виртуальной маске.

Женщина появилась перед подписчиками в чем-то вроде скафандра, который превратил ее прелестную голову в лысый череп – такое впечатление создалось у подписчиков. Когда Чехова стала двигаться перед камерой в этом скафандре, ее тело перекосило так, словно она извивалась в адских муках. Судя по всему, разработчики этой маски хотели дать людям возможность представить себя космонавтом, высадившимся где-нибудь на Луне. Однако в случае с Чеховой получилось то еще зрелище.

“Ужасы нашего городка,” – подписала жутковатое видео звезда.

Стоит порадоваться тому, что актриса находит в себе силы делиться с фанатами такими маленькими шалостями, пусть и не имеющими большого значения. Какое-то время назад Анфиса Чехова признавалась, что не хочет публиковать фотографии, на которых она улыбается из-за своих обострившихся переживаний. Актриса вспомнила, как узнала о раке Жанны Фриске, как слышала о больных онкологией детях. Тяжелые мысли о чужих страданиях других людей тогда не давали Анфисе Чеховой покоя и заставляли ее сильно грустить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.21 / Собянин рассказал о переоснащении спасательной службы Москвы

28.06.22 / Скандалы: Гении кражи и гении сыска

17.01.22 / Внеземная цивилизация ответственна за возникновение жизни на Земле 3,8 млрд лет назад

22.03.22 / СМИ: беременная Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky помолвлены

27.08.20 / Воспитательница забайкальского детсада дала старт акции «Напиши письмо отцу на зону»

09.11.20 / Зюганов поддержал Трампа в борьбе с «неграми и леваками»

07.03.21 / Личный протест по-русски

14.06.22 / Мнение: Проблемой занялись с опозданием

20.07.21 / Скандалы: Размножение депутата Вишневского

07.06.22 / Bloomberg сравнил уровень насилия с применением «огнестрела» в США с другими развитыми странами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика