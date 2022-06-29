Ян Осин: Андрей Макаревич может стать строителем или собирать бананы

Ян Осин предрекает незавидную участь Андрею Макаревичу. По мнению заслуженного артиста, лидер «Машины времени» может для того, чтобы зарабатывать на жизнь за границей, собирать бананы или стать строителем.

После осложнения ситуации в мировой геополитике многие отечественные селебрити уехали из России. Вместе с ними покинул страну и Андрей Макаревич, для жизни рокер вместе с супругой выбрали Израиль. При этом он не поддерживает действия властей РФ и нередко критически высказывается о них. Однако за границей 68-летний музыкант не найдет ничего хорошего, уверен певец Ян Осин.

Артист сомневается в возможности Макаревича реализовать себя в Израиле в своей профессии. Поэтому музыканту и основателю легендарного рок-коллектива придется просто сменить вид деятельности для того, чтобы иметь средства на проживание. Ведь вместе с ним в ближневосточной стране находится и четвертая жена, а также маленький ребенок, которых необходимо обеспечиывть.

Осин предполагает, что, несмотря на возраст и былую славу в Советском Союзе и России, Макаревича может ожидать весьма незавидная участь. Любимый когда-то миллионами музыкант может перейти на работу строителем, ведь это была его первая прорфессия. Вполне возможно, что селебрити может превратиться даже в обычного сборщика фруктов и ягод, например, клубники или бананов. При этом подобная судьба, считает Осин, ждет многих бывших звезд, которых в РФ буквально носили на руках. Теперь для того, чтобы иметь средства на самые простые траты, питание, жилье и одежду, им придется заниматься физическим трудом.

Источник: novostivl.ru