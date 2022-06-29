 

Ян Осин: Андрей Макаревич может стать строителем или собирать бананы

29.06.2022, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ян Осин предрекает незавидную участь Андрею Макаревичу. По мнению заслуженного артиста, лидер «Машины времени» может для того, чтобы зарабатывать на жизнь за границей, собирать бананы или стать строителем.
После осложнения ситуации в мировой геополитике многие отечественные селебрити уехали из России. Вместе с ними покинул страну и Андрей Макаревич, для жизни рокер вместе с супругой выбрали Израиль. При этом он не поддерживает действия властей РФ и нередко критически высказывается о них. Однако за границей 68-летний музыкант не найдет ничего хорошего, уверен певец Ян Осин.

Артист сомневается в возможности Макаревича реализовать себя в Израиле в своей профессии. Поэтому музыканту и основателю легендарного рок-коллектива придется просто сменить вид деятельности для того, чтобы иметь средства на проживание. Ведь вместе с ним в ближневосточной стране находится и четвертая жена, а также маленький ребенок, которых необходимо обеспечиывть.

Осин предполагает, что, несмотря на возраст и былую славу в Советском Союзе и России, Макаревича может ожидать весьма незавидная участь. Любимый когда-то миллионами музыкант может перейти на работу строителем, ведь это была его первая прорфессия. Вполне возможно, что селебрити может превратиться даже в обычного сборщика фруктов и ягод, например, клубники или бананов. При этом подобная судьба, считает Осин, ждет многих бывших звезд, которых в РФ буквально носили на руках. Теперь для того, чтобы иметь средства на самые простые траты, питание, жилье и одежду, им придется заниматься физическим трудом.

Источник: novostivl.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.21 / Суд отменил приговор инвалиду-колясочнику, не вставшему во время исполнения гимна России

08.06.22 / Ах, эти черные глаза: 5 домашних техник, которые помогут естественным образом получить длинные ресницы

12.02.22 / Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала скандал вокруг спортсменки

22.05.21 / Прагматизм женщин-Тельцов очаровывает мужчин-Козерогов: мужчины каких знаков зодиака влюбляются в нас

26.05.22 / Мнение: Угнать Украину

21.06.22 / «Выдержал огромную конкуренцию» – Безруков признался, что сыграл Чебурашку в новом российском фильме

18.04.22 / Мнение: Ленин вернулся в Геническ

24.12.21 / Как коровье бешенство уничтожает мозг

16.11.20 / НАСА сертифицировало SpaceX Илона Маска для перевозки астронавтов, положив конец своей зависимости от России

06.11.21 / Выглядеть модно, не следуя трендам: советы по выбору образа в стиле альфа-женщины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика